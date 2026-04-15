Ольга Сумська неочікувано звернулась до Алли Пугачової в її 77-річчя

Артистка вирішила привітати зі святом виконавицю.

Віра Хмельницька
Українська акторка Ольга Сумська нечікувано звернулась до російської співачки Алли Пугачової.

Виконавиця 15 квітня святкує день народження. Їй виповнюється вже 77 років. Цього дня артистка отримує безліч привітань. Серед тих, хто адресував Аллі Пугачовій теплі слова, опинилась й Ольга Сумська. Вона зробила це під дописом чоловіка співачки, шоумена Максима Галкіна, де він опублікував її свіже фото.

Акторка адресувала Аллі Пугачовій найщиріші вітання та зазначила, що та є "богинею на всі часи". До слова, свій коментар Ольга Сумська зробила російською мовою.

"Богиня на всі часи! Найщиріші вітання! Бути добру", - звернулась до співачки Ольга Сумська.

Ольга Сумська звернулась до Алли Пугачової / © instagram.com/maxgalkinru

Щоправда, думки користувачів у коментарях розділились. Одні дорікнули акторці, що, мовляв, можна було б і утриматися від привітань, а інші підтримали її рішення.

Нагадаємо, одним із перших Аллу Пугачову з днем народження привітав чоловік Максим Галкін. Шоумен показав свіже фото 77-річної дружини та захопив її молодим виглядом.

