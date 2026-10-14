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Ольга Сумська підтримала Федишин після втрати доньки й шокувала, як сама ледь не втратила дитину
Зірка підтримала колегу у важкому стані й пригадала свої ускладнення під час пологів.
Українська акторка Ольга Сумська відреагувала на трагедію в родині співачки Ірини Федишин, яка втратила доньку, і поділилася власним болісним досвідом вагітності.
Знаменитість залишила слова підтримки під нещодавнім дописом телеведучої Марічки Падалко в Instagram, де та висловила співчуття артистці та засудила осуд на її адресу в соцмережах. Водночас Ольга пригадала, що 24 роки тому сама зіткнулася з небезпечними ускладненнями на пізньому терміні вагітності.
За словами Сумської, тоді йшлося про гестоз, а її артеріальний тиск сягнув критичних показників — вагітність була під загрозою. Та, на щастя, завдяки лікарям і вчасно приїзду до пологового все минулося й вона народила доньку.
«Господи, яке горе… Ірочці сил відновитись. Згадую свою ситуацію 24 роки тому. Гестоз, ледве не втратила вагітність на останніх термінах. Тиск 220/120. Добре, що вчасно поїхала до пологового. Лікарі врятували», — поділилася Сумська.
Нагадаємо, про втрату ненародженої доньки Ірини Федишин повідомив її чоловік Віталій Човник. Він також розповів, що співачка переживає важкий стан, і попросив молитися за її здоров’я та відновлення. Подружжя вже виховує двох синів, а на третю дитину, яка мала стати їхньою першою донькою, дуже чекало. Тим часом Єфросиніна, Решетнік, Ротару й інші з болем відреагували на горе.