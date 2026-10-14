Ольга Сумська підтримала Федишин після втрати доньки й шокувала, як сама ледь не втратила дитину

Ірина Федишин, Ольга Сумська

Реклама

Українська акторка Ольга Сумська відреагувала на трагедію в родині співачки Ірини Федишин, яка втратила доньку, і поділилася власним болісним досвідом вагітності.

Знаменитість залишила слова підтримки під нещодавнім дописом телеведучої Марічки Падалко в Instagram, де та висловила співчуття артистці та засудила осуд на її адресу в соцмережах. Водночас Ольга пригадала, що 24 роки тому сама зіткнулася з небезпечними ускладненнями на пізньому терміні вагітності.

Реклама

За словами Сумської, тоді йшлося про гестоз, а її артеріальний тиск сягнув критичних показників — вагітність була під загрозою. Та, на щастя, завдяки лікарям і вчасно приїзду до пологового все минулося й вона народила доньку.

Реклама

Допис Марічки Падалко про Ірину Федишин - коментар Ольги Сумської / © instagram.com/marichkapadalko

«Господи, яке горе… Ірочці сил відновитись. Згадую свою ситуацію 24 роки тому. Гестоз, ледве не втратила вагітність на останніх термінах. Тиск 220/120. Добре, що вчасно поїхала до пологового. Лікарі врятували», — поділилася Сумська.

Нагадаємо, про втрату ненародженої доньки Ірини Федишин повідомив її чоловік Віталій Човник. Він також розповів, що співачка переживає важкий стан, і попросив молитися за її здоров’я та відновлення. Подружжя вже виховує двох синів, а на третю дитину, яка мала стати їхньою першою донькою, дуже чекало. Тим часом Єфросиніна, Решетнік, Ротару й інші з болем відреагували на горе.

Новини партнерів