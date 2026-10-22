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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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541
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1 хв

Ольга Сумська поділилася моторошними кадрами нічної атаки на Київ і показала, що пережила

Акторка показала, як переживала нічну атаку на столицю та ховалася від вибухів із чотирилапою улюбленицею.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Ольга Сумська

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська показала, як разом із собакою ховалася від російської балістичної атаки на Київ у ніч проти 22 жовтня.

Знаменитість пережила тривожні хвилини у власному домі. Під час обстрілу вона разом із чотирилапою улюбленицею перебувала в коридорі. Акторка записала відео, на якому чітко чути звуки вибухів. Вона не приховувала свого страху та емоційно реагувала на гучні удари. Весь цей час вона міцно притискала маленького песика до себе. Зворушливими кадрами Сумська поділилася в Instagram-stories.

«Страшна ніч», — коротко написала вона, описуючи пережите.

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

На відео акторка тремтить від страху та раз у раз повторює: «Боже, Боже». Вона не випускає улюбленицю з рук і намагається заспокоїтися, доки за вікнами лунають вибухи. Кадри передають напружену атмосферу ночі, яку жителям столиці знову довелося провести під загрозою російських ударів.

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська розповіла про багаторічний конфлікт із сестрою Наталією. Вона також припустила, чи можливе колись примирення.

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