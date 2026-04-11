Ольга Сумська показала, як оригінально пофарбувати яйця до Великодня з натуральних барвників

Українська акторка Ольга Сумська активно готується до Великодня.

Зокрема, знаменитість вже пофарбувала яйця. Артистка це робила з натуральних барвників. Ольга Сумська поділилась своїм лайфгаком із підписниками.

Акторка фарбувала яйця до Великодня в куркумі з каркаде і окремо просто в каркаде. Знаменитість відварила це все в окремих каструлях, після чого залишила на годину, аби настоявся колір. Після цього Ольга Сумська використала ще барвник, що давав яйцям золотистий колір.

Ольга Сумська показала, як фарбувала яйця до Великодня / © instagram.com/olgasumska

"Варила в куркумі та каркаде і окремо просто в каркаде 40 хвилин, залишила в каструлі на годину у відварі, поки вистигне", - говорить артистка.

Ольга Сумська вже й показала результат свого експерименту. В артистки вийшли яскраві та оригінальні крашанки без жодної "хімії". Акторка також додала, що коли яйця охолонуть, то колір стане ще більш насиченим.

