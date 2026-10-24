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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
2 хв

Ольга Сумська показала, який вигляд мала у шкільні роки: її схожість з 24-річною донькою вражає

Артистка також показала своїх покійних батьків у молодості.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Ольга Сумська

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська поділилася рідкісними фото з сімейного архіву.

Так, зірка час від часу поринає у ностальгію та ділиться пам’ятними для неї світлинами. Цього разу вона пригадала себе у юному віці, коли ще ходила до школи. На чорно-білих фото помітно, що у той період Ольга мала довге волосся та виражений погляд.

Ольга Сумська на архівних фото / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська на архівних фото / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська на архівних фото / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська на архівних фото / © instagram.com/olgasumska

Водночас через проблеми із зором майбутня зірка носила окуляри. Сумська показала себе в той період і пригадала маму, яка вміла фантастично готувати. Також важко не помітити, як 24-річна донька акторки Ганна зараз має неймовірну схожість із зірковою мамою у дитинстві.

Ольга Сумська на архівних фото / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська на архівних фото / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з донькою Ганною / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з донькою Ганною / © instagram.com/olgasumska

Крім того, артистка поділилася фото з рідною сестрою Наталією Сумською та пригадала їхнє дитинство. Не обійшлося і без згадки їхніх батьків. Ольга показала світлини різного періоду: як окремо мами й тата, так і сімейні. Ба більше, акторка навіть віднайшла архівне фото свого батька у юному віці.

Ольга Сумська з сестрою Наталією на архівних фото / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з сестрою Наталією на архівних фото / © instagram.com/olgasumska

Тато Ольги Сумської на архівних фото / © instagram.com/olgasumska

Тато Ольги Сумської на архівних фото / © instagram.com/olgasumska

Мама Ольги Сумської на архівних фото / © instagram.com/olgasumska

Мама Ольги Сумської на архівних фото / © instagram.com/olgasumska

Родина Ольги Сумської на архівних фото / © instagram.com/olgasumska

Родина Ольги Сумської на архівних фото / © instagram.com/olgasumska

«Історичні фото. В’ячеслав Сумський. Тато. 50-ті роки, театр ім. М. Заньковецької. Завжди дивлюсь ці фото із захопленням. Створила природа такого талановитого красеня. Моє божество — мамочка. Ганна Опанасенко-Сумська. Обожнюю архівні фото. Пам’ятаю смак того супу з куркою на нашій кухні в Запоріжжі, мама фантастично готувала», — поділилася спогадами зірка.

Ольга Сумська з родиною на архівних фото / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з родиною на архівних фото / © instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська назвала ім’я актора, з ким погодилась б зіграти інтимну сцену та висунула умови, за яких зважиться на це.

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