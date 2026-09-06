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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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67
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Ольга Сумська показала легендарного батька-актора на сцені і в сльозах вшанувала його пам'ять

Ольга Сумська вшанувала пам’ять тата, який 6 вересня міг би святкувати день народження.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Ольга Сумська

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Народна артистка України Ольга Сумська показала свого легендарного батька-актора В’ячеслава Сумського у молодості.

Знаменитість в Instagram вшанувала пам’ять рідної людини. Так, 6 вересня тато акторки мав би святкувати день народження. Йому виповнилося б 92 роки. Ольга Сумська не забуває про пам’ятну дату. Виконавиця опублікувала архівні кадри з батьком та згадала його гру на сцені театру. Знаменитість не приховує, що від спогадів на очах навертаються сльози.

«Таточко… 6 вересня. Сьогодні тобі було б 92… Вʼячеслав Гнатович Сумський!» — поділилась артистка.

Ольга Сумська з батьком у молодості / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з батьком у молодості / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська говорить, що в її тата був просто неймовірний тембр голосу, а також він грав різноманітні яскраві ролі. Особливо глядачів заворожувала виразність та органіка В’ячеслава Сумського, коли той виходив на сцену. За спогадами Ольги Сумської, це все в сумі зробило те, що її батьком був найбільш задіяним актором театру.

Батьки Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Батьки Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

«Найрідніший в світі тембр голосу, погляд, усмішка… Неймовірна виразність і органіка, якою ти заворожував глядачів… Ти зі мною завжди… Люблю», — написала знаменитість.

Батько Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Батько Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Зазначимо, В’ячеслав Сумський помер 12 вересня 2007 року в віці 73 років. Причиною смерті актора став рак. Поховали артиста на Байковому кладовищі в Києві.

Нагадаємо, нещодавно помер зірка фільму «В бій ідуть лише старі» Леонід Марченко. Життя актора обірвалося у віці 88 років.

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