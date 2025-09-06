ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
2 хв

Ольга Сумська показала могилу батьків в особливий день: який вигляд має новий пам'ятник мами акторки

Зірка прийшла на кладовище у день народження тата й побачила добрий знак.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ольга Сумська

Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

Українська акторка Ольга Сумська відвідала могилу своїх батьків і показала, який вигляд має місце їхнього захоронення зараз.

Артистка прийшла на Байкове кладовище у Києві разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. Разом вони вшанували пам'ять померлих в особливий день — дату народження батька акторки. Сьогодні, 6 вересня, В'ячеславу Гнатовичу могло б виповнитися 91 рік.

Провідати могилу батьків Ольга прийшла з букетом соняхів. Цікаво, що на одну з квіток одразу сів метелик. На це артистка відреагувала доволі радісно, адже побачила в цьому добрий знак, мовляв, прилетіла душа її тата.

"6 вересня. Сьогодні Твій день, рідненький… Щойно підійшла до могили, зʼявився метелик… Я знаю, що це ти, моє сонечко… Вʼячеслав Сумський, 91 рік від дня народження. Люблю", — зворушила акторка у фотоблогу.

Могила батька Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Могила батька Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Могила батька Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Могила батька Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

На кадрах помітно, що на могилі В’ячеслава Сумського встановлено пам’ятник з його світлиною, а також цитатою з "Енеїди". Поруч – місце поховання Ганни Сумської. Донедавна там стояв хрест, але тепер з’явився новий пам’ятник, оздоблений спільним фото подружжя та зображенням безлічі листів. Також видніється напис: "Рідненька, дякуємо за життя!".

Могила мами Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Могила мами Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Могила мами Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Могила мами Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська на могилі батьків / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська на могилі батьків / © instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, В’ячеслав Гнатович Сумський – видатний український актор театру й кіно, народний артист України. Його сценічна спадщина охоплює десятки образів, серед яких особливе місце посідають Еней в "Енеїді" Івана Котляревського, Ярема в "Гайдамаках" за Тарасом Шевченком та ін. Актор також залишив помітний слід у кіно й телебаченні, зокрема завдяки ролі в екранізації "Саду Гетсиманського".

На жаль, Сумський пішов із життя від раку через кілька днів після свого 73-го дня народження. Поруч із ним завжди була дружина – акторка Ганна Іванівна Сумська, заслужена артистка УРСР та багаторічна акторка Національного драматичного театру імені Івана Франка. Вона подарувала українській культурі двох талановитих доньок — акторок Наталю та Ольгу Сумських. Ганна Іванівна померла у ніч із 26 на 27 лютого 2022 року в Києві у віці 88 років.

Дата публікації
Кількість переглядів
295
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie