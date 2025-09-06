Ольга Сумська показала могилу батьків в особливий день: який вигляд має новий пам'ятник мами акторки

Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

Українська акторка Ольга Сумська відвідала могилу своїх батьків і показала, який вигляд має місце їхнього захоронення зараз.

Артистка прийшла на Байкове кладовище у Києві разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. Разом вони вшанували пам'ять померлих в особливий день — дату народження батька акторки. Сьогодні, 6 вересня, В'ячеславу Гнатовичу могло б виповнитися 91 рік.

Провідати могилу батьків Ольга прийшла з букетом соняхів. Цікаво, що на одну з квіток одразу сів метелик. На це артистка відреагувала доволі радісно, адже побачила в цьому добрий знак, мовляв, прилетіла душа її тата.

"6 вересня. Сьогодні Твій день, рідненький… Щойно підійшла до могили, зʼявився метелик… Я знаю, що це ти, моє сонечко… Вʼячеслав Сумський, 91 рік від дня народження. Люблю", — зворушила акторка у фотоблогу.

Могила батька Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Могила батька Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

На кадрах помітно, що на могилі В’ячеслава Сумського встановлено пам’ятник з його світлиною, а також цитатою з "Енеїди". Поруч – місце поховання Ганни Сумської. Донедавна там стояв хрест, але тепер з’явився новий пам’ятник, оздоблений спільним фото подружжя та зображенням безлічі листів. Також видніється напис: "Рідненька, дякуємо за життя!".

Могила мами Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Могила мами Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська на могилі батьків / © instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, В’ячеслав Гнатович Сумський – видатний український актор театру й кіно, народний артист України. Його сценічна спадщина охоплює десятки образів, серед яких особливе місце посідають Еней в "Енеїді" Івана Котляревського, Ярема в "Гайдамаках" за Тарасом Шевченком та ін. Актор також залишив помітний слід у кіно й телебаченні, зокрема завдяки ролі в екранізації "Саду Гетсиманського".

На жаль, Сумський пішов із життя від раку через кілька днів після свого 73-го дня народження. Поруч із ним завжди була дружина – акторка Ганна Іванівна Сумська, заслужена артистка УРСР та багаторічна акторка Національного драматичного театру імені Івана Франка. Вона подарувала українській культурі двох талановитих доньок — акторок Наталю та Ольгу Сумських. Ганна Іванівна померла у ніч із 26 на 27 лютого 2022 року в Києві у віці 88 років.