Ольга Сумська показала одразу двох доньок і публічно звернулася до них

Ольга Сумська з доньками / © Viva

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Українська акторка Ольга Сумська вперше за тривалий час показала одразу двох доньок.

З нагоди Дня матері, яке в Україні святкують 11 травня, зіркова мама поділилася роздумами про материнство. Ольга зізналася, що щаслива мати двох донечок – Ганну Борисюк і Антоніну Паперну. Тож присвятила їм допис і показала сімейні фото, які були зроблені п'ять років тому для глянцю.

"11 травня. День Матері! Мої доці, щаслива бути вашою мамою! Обожнюю!" – написала Сумська.

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Ольга Сумська з доньками / © Viva

Ольга Сумська з доньками / © Viva

Ольга Сумська зі старшою донькою Антоніною Паперною / © Viva

До слова, зі старшою донькою Антоніною знаменитість не бачилася вже доволі довго. Як відомо, дівчина обрала життя з чоловіком-росіянином, від якого народила двох дітей, і кар'єру в Росії, попри вторгнення країни до України. Своєю чергою Ольга постійно наголошує, що не відмовлятиметься від спілкування з Паперною, адже вона – її донька.

У коментарях зірку також привітали зі святом.

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Від усього серця з Днем матері. Здоровʼя, сил та любові. Ваше серце багато витримало!

Ольго, Ви – чудова мама, сильна і мудра жінка. Щастя всій Вашій родині

Нагадаємо, нещодавно Каменських, Денисенко та інші вже привітали своїх найрідніших з Днем матері.