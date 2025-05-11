- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 200
- Час на прочитання
- 1 хв
Ольга Сумська показала одразу двох доньок і публічно звернулася до них
У День матері артистка поділилася рідкісним контентом.
Українська акторка Ольга Сумська вперше за тривалий час показала одразу двох доньок.
З нагоди Дня матері, яке в Україні святкують 11 травня, зіркова мама поділилася роздумами про материнство. Ольга зізналася, що щаслива мати двох донечок – Ганну Борисюк і Антоніну Паперну. Тож присвятила їм допис і показала сімейні фото, які були зроблені п'ять років тому для глянцю.
"11 травня. День Матері! Мої доці, щаслива бути вашою мамою! Обожнюю!" – написала Сумська.
До слова, зі старшою донькою Антоніною знаменитість не бачилася вже доволі довго. Як відомо, дівчина обрала життя з чоловіком-росіянином, від якого народила двох дітей, і кар'єру в Росії, попри вторгнення країни до України. Своєю чергою Ольга постійно наголошує, що не відмовлятиметься від спілкування з Паперною, адже вона – її донька.
У коментарях зірку також привітали зі святом.
"Неймовірні красуні. Олічко, ти – чудова мама!" – Наталка Денисенко
Від усього серця з Днем матері. Здоровʼя, сил та любові. Ваше серце багато витримало!
Ольго, Ви – чудова мама, сильна і мудра жінка. Щастя всій Вашій родині
Нагадаємо, нещодавно Каменських, Денисенко та інші вже привітали своїх найрідніших з Днем матері.