Ольга Сумська показала рідкісні фото батьків-акторів у молодості й довела до мурах зізнанням

Ольга Сумська

Реклама

Відома українська акторка Ольга Сумська показала рідкісні світлини з архіву і поділилася щемкими спогадами з дитинства.

Артистка завітала до Львова, щоб виступити в театрі імені Марії Заньковецької, де висять рідкісні світлини, на яких її батьки у молоді роки, коли активно працювали на сцені. Публікацію артистка доповнила особистими спогадами, які відкривають маловідому частину її життя. Зірка не лише показала фото, а й занурила підписників у атмосферу свого дитинства. Історія вийшла дуже особистою та емоційною.

«Ми в театрі імені Марії Заньковецької, де працювали мої тато й мама у 50-х і 60-х роках, де я народилася. Матуся, коли репетирувала, візочок відносила головному режисеру Володимиру Данченку. І ось ця сцена, і сьогодні ми тут. Намолена, фантастична атмосфера. Яка глибина сцени. Який масштаб. Це диво», — ділиться акторка.

Реклама

Instagram-історія Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Артистка розповіла, що цього разу повернулася до місця, з яким пов’язана її сімейна історія, адже вона народилася у творчій родині. З дитинства зростала за лаштунками театру, спостерігаючи за роботою батьків і поступово відкриваючи для себе сцену. Саме ця атмосфера згодом визначила її життєвий шлях. Для Сумської цей візит став не просто гастролями, а емоційним поверненням у минуле.

Батьки акторки були відомими діячами театру. Її мама — Анна Опанасенко-Сумська, а батько — В’ячеслав Сумський. Саме вони сформували її любов до мистецтва та стали першими наставниками у професії.

