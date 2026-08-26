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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
891
Час на прочитання
2 хв

Ольга Сумська розкішно відсвяткувала ювілей — 60 років: поруч коханий, відомі друзі та море троянд

Акторка показала святкові фото, на яких засяяла від щастя.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Ольга Сумська

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Акторка Ольга Сумська гучно відсвяткувала ювілей та показала святкування, чоловіка Віталія Борисюка та розкішний квітник удома.

Особливий день зірка зустріла не за святковим столом, а на роботі. Напередодні вона грала виставу «Браво, Джуліє!» у Дніпрі. Після цього вирушила до Києва. Вже у столиці акторка знову вийшла на сцену. А після вистави запросила близьких і колег продовжити святкування разом. Серед гостей були її чоловік Віталій Борисюк, а також Любава Грєшнова, Олексій Яровенко та Олексій Вертинський.

День народження Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

День народження Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

День народження Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

День народження Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Для іменинниці та її гостей підготували частування, солодощі й святковий торт. Та, судячи з кадрів, найяскравішим продовженням вечора стали не лише застілля та тепла компанія, а й численні букети, які Ользі подарували на ювілей.

«Мій незабутній ювілей. Друзі, люблю вас. Щаслива, що ми були разом у цей день. Мої найкращі у світі колеги. Незабутні емоції. Уклін вам, дорогі наші глядачі», — написала Ольга Сумська.

День народження Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

День народження Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Наступного дня акторка показала, як її оселя перетворилася на справжню квіткову оранжерею. На домашньому фото вона постала у бордовому шовковому вбранні, обіймаючи двох своїх улюбленців. Навколо знаменитості — десятки розкішних букетів та композицій із троянд білого, рожевого й червоного відтінків.

«Вдома квітник. Обожнюю вас і чекаємо на наступних виставах. Обіймаю всім серцем», — поділилася артистка.

День народження Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

День народження Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

День народження Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

День народження Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, нещодавно Віталій Борисюк розкрив, як із Ольгою Сумською опинялися на межі розлучення за 35 років разом.

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