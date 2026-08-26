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Ольга Сумська розкішно відсвяткувала ювілей — 60 років: поруч коханий, відомі друзі та море троянд
Акторка показала святкові фото, на яких засяяла від щастя.
Акторка Ольга Сумська гучно відсвяткувала ювілей та показала святкування, чоловіка Віталія Борисюка та розкішний квітник удома.
Особливий день зірка зустріла не за святковим столом, а на роботі. Напередодні вона грала виставу «Браво, Джуліє!» у Дніпрі. Після цього вирушила до Києва. Вже у столиці акторка знову вийшла на сцену. А після вистави запросила близьких і колег продовжити святкування разом. Серед гостей були її чоловік Віталій Борисюк, а також Любава Грєшнова, Олексій Яровенко та Олексій Вертинський.
Для іменинниці та її гостей підготували частування, солодощі й святковий торт. Та, судячи з кадрів, найяскравішим продовженням вечора стали не лише застілля та тепла компанія, а й численні букети, які Ользі подарували на ювілей.
«Мій незабутній ювілей. Друзі, люблю вас. Щаслива, що ми були разом у цей день. Мої найкращі у світі колеги. Незабутні емоції. Уклін вам, дорогі наші глядачі», — написала Ольга Сумська.
Наступного дня акторка показала, як її оселя перетворилася на справжню квіткову оранжерею. На домашньому фото вона постала у бордовому шовковому вбранні, обіймаючи двох своїх улюбленців. Навколо знаменитості — десятки розкішних букетів та композицій із троянд білого, рожевого й червоного відтінків.
«Вдома квітник. Обожнюю вас і чекаємо на наступних виставах. Обіймаю всім серцем», — поділилася артистка.
Нагадаємо, нещодавно Віталій Борисюк розкрив, як із Ольгою Сумською опинялися на межі розлучення за 35 років разом.