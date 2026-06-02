Гламур
240
1 хв

Ольга Сумська показалась на лікуванні в клініці і розкрила свій діагноз

Артистка розкрила, які проблеми її турбують.

Валерія Сулима
Ольга Сумська

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська показалась на лікуванні в клініці та розкрила свій діагноз.

Знаменитість в Instagram зізналась, що має певні проблеми, що стосуються зору. Акторка вже багато років носить лінзи, працює в театрі під софітами, що дають яскраве світло, та активно користується гаджетами. А це все дає навантаження на зір. І останнім часом в Ольги Сумської виник дискомфорт: втома очей, відчуття сухості та зернистості. Тож, акторка звернулась за допомогою до лікарів. Виявилося, що в артистки синдром сухого ока.

«Я все життя ношу лінзи, працюю під дуже яскравим світлом на сцені, і це дається взнаки… Останнім часом я почала помічати дискомфорт: очі швидко втомлювались, з’являлось відчуття сухості, ніби „пісок“ в очах. Спершу здається, що це просто перевтома чи багато часу в телефоні. Але насправді це можуть бути прояви синдрому сухого ока», — говорить артистка.

Врешті, акторка регулярно обстежується в клініці, а також робить процедури, що допомагають лікувати синдром сухого ока. Знаменитість вже показала, як минає цей процес. Артистці одягнули спеціальні окуляри, а потім виконували всі необхідні маніпуляції. Знаменитість говорить, що відчуття не з приємних, але це можна стерпіти.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська висловилась про сімейний бюджет із чоловіком, актором Віталієм Борисюком. Артистка зізналась, як вони ділять зароблені кошти.

