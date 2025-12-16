Ольга Сумська показалась з ексчоловіком Євгеном Паперним і розповіла про їхні стосунки зараз

Ольга Сумська та Євген Паперний

Українська акторка Ольга Сумська показалась зі своїм першим чоловіком, народним артистом України Євгеном Паперним.

Відповідними кадрами, які були зроблені в театрі, знаменитість поділилась в Instagram-stories. На короткому відео була зображена Ольга Сумська, а до неї тим часом підійшов Євген Паперний. Як говорить актор, перед глядачами постала "незабутня пара".

Після розлучення з роками колишнє подружжя зуміло досягнути приятельських стосунків. Як говорить Євген Паперний, тепер він працює разом з Ольгою Сумською та її нинішнім чоловіком Віталієм Борисюком.

Ольга Сумська та Євген Паперний / © instagram.com/olgasumska

"І знову зустріч. Незабутня пара. Ось такі ми. Ви уявляєте? Весь час ставлять питання: "А як ви, колишні, можете ще спілкуватися?". Дружимо! Працюємо! Разом з Віталіком, з Олею, втрьох", - поділився актор.

Зазначимо, Ольга Сумська та Євген Паперний перебували в шлюбі від 1987 року до 1991-го. За цей час у них народилась донька Антоніна. Шлюб пари розпався, оскільки Сумська закрутила роман на стороні з актором Віталієм Борисюком, за якого й досі заміжня і виховує з ним спільну доньку Ганну.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям. Артистка також назвала діагноз, який вніс корективи в її життя.