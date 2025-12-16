ТСН у соціальних мережах

269
1 хв

Ольга Сумська показалась з ексчоловіком Євгеном Паперним і розповіла про їхні стосунки зараз

Експодружжя об'єднує спільна робота.

Валерія Сулима
Ольга Сумська та Євген Паперний

Ольга Сумська та Євген Паперний

Українська акторка Ольга Сумська показалась зі своїм першим чоловіком, народним артистом України Євгеном Паперним.

Відповідними кадрами, які були зроблені в театрі, знаменитість поділилась в Instagram-stories. На короткому відео була зображена Ольга Сумська, а до неї тим часом підійшов Євген Паперний. Як говорить актор, перед глядачами постала "незабутня пара".

Після розлучення з роками колишнє подружжя зуміло досягнути приятельських стосунків. Як говорить Євген Паперний, тепер він працює разом з Ольгою Сумською та її нинішнім чоловіком Віталієм Борисюком.

Ольга Сумська та Євген Паперний / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Євген Паперний / © instagram.com/olgasumska

"І знову зустріч. Незабутня пара. Ось такі ми. Ви уявляєте? Весь час ставлять питання: "А як ви, колишні, можете ще спілкуватися?". Дружимо! Працюємо! Разом з Віталіком, з Олею, втрьох", - поділився актор.

Зазначимо, Ольга Сумська та Євген Паперний перебували в шлюбі від 1987 року до 1991-го. За цей час у них народилась донька Антоніна. Шлюб пари розпався, оскільки Сумська закрутила роман на стороні з актором Віталієм Борисюком, за якого й досі заміжня і виховує з ним спільну доньку Ганну.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям. Артистка також назвала діагноз, який вніс корективи в її життя.

269
