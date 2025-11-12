- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 143
- Час на прочитання
- 1 хв
Ольга Сумська похизувалася відпочинком з донькою в горах і цікавим способом звернулася до природи
Артистка зачарувала неймовірним виглядом українських гір.
Українська акторка Ольга Сумська поділилася з шанувальниками щирими моментами родинного відпочинку у горах.
Разом з 23-річною донькою Ганною Борисюк, яка нещодавно неочікувано стала бізнесвумен, зірка вирушила до Карпат, де насолодилася краєвидами, чистим повітрям і душевним спокоєм. На опублікованому відео Сумська з посмішкою звертається до природи та щиро ділиться своїми емоціями:
«Серце співає! Рідненькі речі: Карпати, Прут. Ось так вдихнути. Боже, яке це щастя та насолода!» — сказала акторка, а потім заспівала легендарну пісню Миколи Мозгового «Край».
Відео передає справжню гармонію й єдність з природою — Сумська промовляє до лісу гучними звуками, немов веде з ним діалог. Разом з донькою Ганною вони також загадали бажання — те, що сьогодні є спільним для всіх українців — і подякували горам за спокій, силу та красу.
Юзери в коментарях також були захоплені красою природи. Прихильнии артистки активно почали засипати Сумську та її доньку компліментами:
Неймовірно гарна наша Ольга!
Чудова акторка навіть у житті, а не тільки на сцені…
Обожнюю вас, красуні! Браво талановитій акторці
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська поділилася архівними світлинами з Криму, згадуючи свої знімання та яскраві моменти з минулого. Артистка не приховує, що для неї ці фото — теплі спогади про безтурботні роки, коли вона лише починала свій зірковий шлях.