Ольга Сумська похизувалася відпочинком з донькою в горах і цікавим способом звернулася до природи

Ольга Сумська з донькою Ганною Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська поділилася з шанувальниками щирими моментами родинного відпочинку у горах.

Разом з 23-річною донькою Ганною Борисюк, яка нещодавно неочікувано стала бізнесвумен, зірка вирушила до Карпат, де насолодилася краєвидами, чистим повітрям і душевним спокоєм. На опублікованому відео Сумська з посмішкою звертається до природи та щиро ділиться своїми емоціями:

«Серце співає! Рідненькі речі: Карпати, Прут. Ось так вдихнути. Боже, яке це щастя та насолода!» — сказала акторка, а потім заспівала легендарну пісню Миколи Мозгового «Край».

Допис Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Відео передає справжню гармонію й єдність з природою — Сумська промовляє до лісу гучними звуками, немов веде з ним діалог. Разом з донькою Ганною вони також загадали бажання — те, що сьогодні є спільним для всіх українців — і подякували горам за спокій, силу та красу.

Юзери в коментарях також були захоплені красою природи. Прихильнии артистки активно почали засипати Сумську та її доньку компліментами:

Неймовірно гарна наша Ольга!

Чудова акторка навіть у житті, а не тільки на сцені…

Обожнюю вас, красуні! Браво талановитій акторці

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська поділилася архівними світлинами з Криму, згадуючи свої знімання та яскраві моменти з минулого. Артистка не приховує, що для неї ці фото — теплі спогади про безтурботні роки, коли вона лише починала свій зірковий шлях.