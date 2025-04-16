Ольга Сумська потрапила під ворожий обстріл: налякана акторка показала моторошне відео

Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

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Українська акторка Ольга Сумська потрапила під ворожий обстріл.

Сталося це в Кам'янському, що в Дніпропетровській області. До міста артистка приїхала разом із театральною трупою, аби відіграти виставу "Брешемо чисту правду". Подія минула без неприємностей. Та коли актори вже мали їхати з міста, розпочався обстріл. Налякана Ольга Сумська опублікувала відео, як вони прямували до залізничного вокзалу, а зовсім поруч чутно вибухи.

"Вечір у Кам'янському…Між вибухами встигли на потяг, дякувати Богу", - написала акторка.

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Згодом Ольга Сумська опублікувала ще один ролик, де вони вже вийшли з автівки. На відео було чутно звуки ворожих дронів, що пролітали, а також вибухи. Артистка була неабияк налякана та говорила, що негайно треба ховатися.

"Кам'янське…Це був жах", - коротко написала акторка.

Нагадаємо, країна-агресорка Росія не припиняє тероризувати мирне населення України та практично щодня обстрілює міста та селища. Нещодавно окупанти завдали цинічного удару по Сумах, через що загинули 35 невинних людей. Українські зірки реагували на жахливий злочин росіян.