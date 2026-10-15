Ольга Сумська про багаторічний конфлікт із сестрою Наталією: "Найрідніші люди стали чужими"

Ольга і Наталія Сумські

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Народна артистка Ольга Сумська висловилась про багаторічний конфлікт із сестрою, акторкою Наталією Сумською.

Рідні люди вже багато років перебувають у сварці та не спілкуються одна з одною. Ольга Сумська у розмові з Наталкою Денисенко не приховує, що це насправді болісна для неї тема. За словами знаменитості, вони з сестрою були найрідніші люди одна для одної, однак зараз вони чужі.

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Проте Ольга Сумська не втрачає надії. Акторка сподівається, що колись вони з Наталією знайдуть спільну мову, зможуть помиритися та налагодити близькі стосунки, які між ними були раніше.

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«Я не так часто говорю про те, що не хочу говорити. Але є такі теми, які бринять в моєму серці. Стосунки з сестрою… Як могло так статися, що колись найрідніші одне одному люди стали чужими. Може б такого не сталося, якби не певні обставини. Можливо, наші стосунки колись повернуться до тієї близькості. Я б дуже хотіла, щоб це було в нашому житті», — висловилась акторка.

Ольга і Наталія Сумські

Що відомо про конфлікт Наталії та Ольги Сумських

Між сестрами вже доволі тривалий час напружені стосунки. Коли саме почався конфлікт — точно невідомо. Так само ані Наталія, ані Ольга не розкривають причин їхньої сварки.

Сестри не спілкуються одна з одною, уникають контакту, а Сумська-старша не вітається з молодшою. Щоправда, Ольга неодноразово публічно говорила, що сподівається на примирення та зробить крок на зустріч.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська довела до сліз зверненням до покійної мами. Артистка також показала, який вигляд має могила її близької людини.

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