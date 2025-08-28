ТСН у соціальних мережах

Ольга Сумська про пережиту жахливу ніч у Києві: "Від вибухів здригались будинки"

Артистка розповіла, як із родиною ховалася від ворожого обстрілу.

Ольга Сумська

Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

Українська акторка Ольга Сумська розповіла, як для її родини минула жахлива ніч у Києві.

Окупанти 28 серпня вкотре обстріляли столицю України. Країна-агресорка завдала комбінованого удару дронами та різними типами ракет. На жаль, влучань уникнути не вдалося. Наслідки обстрілу фіксують у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Ольга Сумська говорить, що це була одна з найстрашніших ночей. Ворожі "прильоти" були поруч із будинком артистки. Знаменитість разом із родиною перебувала в паркінгу. Однак вони відчували, як від вибухів здригались будинки.

Допис Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Допис Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

"28 серпня…Київ. Одна з найстрашніших ночей для столиці…Глибокі співчуття постраждалим в цьому пеклі. Все поряд, від вибухів здригались будинки. Вся ніч в паркінгу", - поділилася акторка.

