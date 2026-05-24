Ольга Сумська про жахливу ніч під обстрілами в Києві: "Найстрашніші вибухи, які ми чули"

Ольга Сумська

Українська акторка Ольга Сумська прокоментувала жахливу ніч під обстрілами в Києві.

У ніч проти 24 травня країна-агресорка Росія масовано атакувала столицю України дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Ольга Сумська в Instagram-stories повідомила, що влучання відбулося у тому районі, де вона мешкає разом із родиною, а саме метро Лук’янівська.

Акторка говорить, що ніч була дійсно жахливою. За словами артистки, вибухи були настільки гучними, що подібного вони ще не чули. Нині неподалік від будинку Ольги Сумської руїни, що залишив після себе ворожий снаряд.

«Київ зараз… Наш район… Лук’янівка… Страхіття… Люди під завалами… Найстрашніші вибухи, які ми чули…», — ділиться артистка.

Ольга Сумська говорить, що на ранок 24 травня наслідки обстрілу все ще відчувалися. Зокрема, з вікна квартири акторки виднівся густий чорний дим, що залишився після влучання.

«Вид з нашого вікна. Страшна ніч», — говорить артистка.

