Ольга Сумська прокоментувала скандал через її відео під пісню росіянина і звернулась до гейтерів

Ольга Сумська

Українська акторка Ольга Сумська прокоментувала скандал через її відео, яке було зняте під пісню росіянина.

Артистка наразилася на критику, коли опублікувала в Instagram ролик під пісню Je reviens te chercher. Все б нічого, але знаменитість використала варіант композиції у виконанні російського блогера Сергія Григор'єва-Апполонова. За це Ольгу Сумську почали критикувати.

Акторка у коментарі проєкту "Ранок у великому місті" пояснила, що їй дійсно сподобалась пісня Je reviens te chercher. Композиція звучала французькою мовою, тож знаменитість не звернула уваги, хто саме її виконує.

"Цей артист…Він не артист, по-перше, це раз! Блогер, який не живе в тій країні вже понад 20 років. Тема ця абсолютно не його. Ця пісня звучала у французькому шансоні, її виконували багато французьких виконавців, зірок світового рівня. Вона дійсно атмосферна і мені сподобалась. Потім я подумала, що оце ризикнула!" — прокоментувала акторка.

Ольга Сумська також зазначила, що одразу ж видалила відео, коли у коментарях звернули увагу на те, що пісню взагалі-то виконує росіянин. Артистка подякувала гейтерам за таку підказку.

"Не надто знала, що то він виконує. Я одразу видалила, тільки-но побачила це в коментарях. Тому, дякую моїм гейтерам, які мені одразу це підказали", — зазначила акторка.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська відверто розповіла про напружені стосунки з рідною сестрою Наталією. Артистка висловилась про їхній родинний конфлікт.