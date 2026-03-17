- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 575
- Час на прочитання
- 2 хв
Ольга Сумська прокоментувала скандал через її відео під пісню росіянина і звернулась до гейтерів
Артистка вперше відреагувала на скандал, в який потрапила.
Українська акторка Ольга Сумська прокоментувала скандал через її відео, яке було зняте під пісню росіянина.
Артистка наразилася на критику, коли опублікувала в Instagram ролик під пісню Je reviens te chercher. Все б нічого, але знаменитість використала варіант композиції у виконанні російського блогера Сергія Григор'єва-Апполонова. За це Ольгу Сумську почали критикувати.
Акторка у коментарі проєкту "Ранок у великому місті" пояснила, що їй дійсно сподобалась пісня Je reviens te chercher. Композиція звучала французькою мовою, тож знаменитість не звернула уваги, хто саме її виконує.
"Цей артист…Він не артист, по-перше, це раз! Блогер, який не живе в тій країні вже понад 20 років. Тема ця абсолютно не його. Ця пісня звучала у французькому шансоні, її виконували багато французьких виконавців, зірок світового рівня. Вона дійсно атмосферна і мені сподобалась. Потім я подумала, що оце ризикнула!" — прокоментувала акторка.
Ольга Сумська також зазначила, що одразу ж видалила відео, коли у коментарях звернули увагу на те, що пісню взагалі-то виконує росіянин. Артистка подякувала гейтерам за таку підказку.
"Не надто знала, що то він виконує. Я одразу видалила, тільки-но побачила це в коментарях. Тому, дякую моїм гейтерам, які мені одразу це підказали", — зазначила акторка.
