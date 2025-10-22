Ольга Сумська приголомшила новою короткою зачіскою та пояснила причину кардинальної зміни іміджу

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська змінила зачіску та похизувалася результатом.

У своїх Instagram-сториз зірка опублікувала кадри, на яких постає разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. В публікації знаменитість з’являється у дуже незвичайному амплуа — з коротким та трохи темнішим волоссям. Спочатку Сумська показала одну зачіску, а зовсім скоро й іншу, чим немало здивувала. Проте акторка одразу ж пояснила, що така зміна образу — для нового фільму, а на кадрах вона одягла перуку.

"Проба для нової ролі", — написала зірка й заінтригувала висловлюванням, що, можливо, у новій стрічці зіграє політикиню.

Проте це не все, чим порадувала акторка своїх фанів. На початку своїх публікацій, 59-річна знаменитість показала й свого коханого Віталія. На кумедних кадрах на Віталія також одягають густу перуку чорного кольору. Обраниця чоловіка ніжно звернулася до чоловіка, а Борисюк у той час почав жартувати про неймовірну схожість із Павлом Зібровим. Ба більше, зіркова пара навіть почала співати один з хітів співака, чим немало потішили прихильників та дівчину Олександру, яка допомогала у виборі нового образу.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська розчулила Мережу щирими словами на честь дня народження своєї покійної мами. Артистка показала архівні фото та поділилася ніжними спогадами про неї.