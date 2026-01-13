- Дата публікації
Ольга Сумська приголомшила вродою на архівних фото з молодості 30-річної давності
Артистка на архівних фото показала, який вигляд мала 1995 року.
Українська акторка Ольга Сумська приголомшила вродою на фото 30-річної давності.
Серед зірок з'явився новий тренд. Вони активно діляться в Instagram світлинами, на яких показують, який вигляд мали 2016 року. Проте Ольга Сумська пішла далі. Знаменитість опублікувала архівні знімки, які були зроблені далекого 1995 року.
На чорно-білих фото акторка позувала в гольфі. Образ артистка доповнила підвіскою, а своє біляве волосся вона розпустила. На кадрах Ольга Сумська також постала з ефектним макіяжем.
"Здається, це 1995 рік", - підписала знімки знаменитість.
Прихильники Ольги Сумської були просто приголомшені її вродою. Користувачі в коментарях не стримувались та засипали акторку компліментами.
Неймовірна красуня!
Найгарніша українка всіх часів!
Яка ж ви гарна!
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська разом із чоловіком та молодшою донькою відпочивала в Буковелі. Артистка показувала, як вони активно проводять час.