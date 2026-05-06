Ольга Сумська привітала чоловіка з "перлинним" весіллям і захопила зізнанням про їхній шлюб

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Народна артистка України Ольга Сумська повідомила про важливу дату в їхньому з чоловіком, актором Віталієм Борисюком, сімейному житті.

6 травня закохані святкують річницю шлюбу. Пара вже 30 років офіційно разом. Артистка зізнається, що їй навіть трохи ніяково, що вже так багато років минуло від їхнього з Віталієм Борисюком одруження.

Тим не менш, 30-та річниця — це «перлинне» весілля. За словами Ольги Сумської, за цей час їхні стосунки змінювались, міцнішали, минали випробування та ставали подібними до справжньої перлини. «Перлинне» весілля — це про мудрість, чистоту та бездоганне кохання. Саме так акторка охарактеризувала їхній з Віталієм Борисюком шлюб.

«30-річчя спільного життя називається «перлинним» весіллям. Це символізує три десятиліття, протягом яких стосунки, подібно до справжньої перлини, ставали міцнішими, красивішими та ціннішими, долаючи всі випробування. Перлина уособлює мудрість, чистоту та бездоганність кохання. І це все про нас, Борисюк! Кохаю!» — звернулась до коханого артистка.

Зазначимо, Ольга Сумська та Віталій Борисюк перебувають в шлюбі від 1996 року. У подружжя є спільна донька Ганна, якій зараз 24 роки. Також артистка від першого шлюбу має доньку Антоніну, яка живе в РФ. Нещодавно акторка доволі емоційно про неї висловилась.

