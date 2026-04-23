Ольга Сумська публічно звернулась до рідної сестри Наталії на тлі їхньої сварки

Ольга та Наталія Сумські

Українська акторка Ольга Сумська публічно звернулась старшої сестри Наталії Сумської.

Між артистами доволі напружені стосунки. Раніше Ольга Сумська зізнавалась, що не спілкується з Наталією вже багато років. Хоч акторка і йшла на примирення, проте сестра не робила крок на зустріч. Проте у важливу дату Ольга Сумська все ж таки звернулась до рідної сестри.

Так, 22 квітня Наталія Сумська святкувала ювілей. Артистці виповнилось 70 років. Тож, Ольга Сумська привітала сестру з важливим святом. В Instagram-stories артистка опублікувала їхнє спільне фото, яке було зроблене, коли вони були маленькими, а також звернулась до Наталії. Вона відмітила сестру на фото та коротко написала: "З ювілеєм!".

Ольга та Наталія Сумські у дитинстві / © instagram.com/olgasumska

Чи відреагувала на привітання Наталія Сумська – лишається загадкою. До слова, вже багато років між артистками конфлікт. У подробиці вони не вдаються, хоча й не спілкуються одна з одною. Ольга Сумська неодноразово зізнавалась, що для неї це болісна тема. Вона ділилась, що робила кроки на зустріч, аби помиритися, проте сестра не відповідає їй взаємністю.

Нагадаємо, раніше син Наталії Сумської показав, який вигляд мала його мама в молодості. В'ячеслав Хостікоєв просто захопив її красою.