- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 307
- Час на прочитання
- 1 хв
Ольга Сумська різко відповіла на закиди про пластику на обличчі: "Боюся шалено цього"
Артистка розповіла про свій догляд за зовнішністю.
Українська акторка Ольга Сумська поділилася секретами свого чудового вигляду.
Зірка театру та кіно розповіла, чи вдавалася до пластичних операцій, адже шанувальники часто не вірять у її природну красу. Так, Сумська запевнила, що жодних хірургічних втручань не робила.
"Я не робила пластику, хоч мені всі закидають і пишуть: "Це жертва пластики". Друзі, жодних швів!" — водночас пожартувала акторка.
Однак знаменитість додала, що іноді все-таки робить певні косметичні процедури. Проте пізніше зізналася, що боїться кардинальних змін зовнішності.
"Я боюся шалено цього, просто шалено. Але ін’єкції, процедури, лазерна терапія — сьогодні величезний спектр доглядових методів, і все це помірно", — наголосила зірка в шоу "Ранок у великому місті".
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська поділилася болісними спогадами про те, як після смерті мами зіткнулася з хвилею гейту. Акторка зізналася, що її несподівано почали засуджувати через пам’ятник, який вона встановила рідній людині.