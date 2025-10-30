Ольга Сумська різко відповіла на закиди про пластику на обличчі: "Боюся шалено цього"

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська поділилася секретами свого чудового вигляду.

Зірка театру та кіно розповіла, чи вдавалася до пластичних операцій, адже шанувальники часто не вірять у її природну красу. Так, Сумська запевнила, що жодних хірургічних втручань не робила.

"Я не робила пластику, хоч мені всі закидають і пишуть: "Це жертва пластики". Друзі, жодних швів!" — водночас пожартувала акторка.

Однак знаменитість додала, що іноді все-таки робить певні косметичні процедури. Проте пізніше зізналася, що боїться кардинальних змін зовнішності.

"Я боюся шалено цього, просто шалено. Але ін’єкції, процедури, лазерна терапія — сьогодні величезний спектр доглядових методів, і все це помірно", — наголосила зірка в шоу "Ранок у великому місті".

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська поділилася болісними спогадами про те, як після смерті мами зіткнулася з хвилею гейту. Акторка зізналася, що її несподівано почали засуджувати через пам’ятник, який вона встановила рідній людині.