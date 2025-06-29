Ольга Сумська розкрила, чим займається її 23-річна донька після відмови від акторської кар’єри

Ольга Сумська з молодшою донькою

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Українська акторка Ольга Сумська розсекретила, чим займається її молодша донька від Віталія Борисюка після відмови від акторства.

Раніше 23-річна Ганна Борисюк зізнавалась, що не хоче йти стопами зіркових батьків. Ольга Сумська на проєкті "Сніданок з 1+1" припускає, що це через те, що акторська професія їй просто не до душі або ж в університеті дівчині попався не той наставник, який не зміг їй привити любов до цієї справи.

"Якось не склалося, може, з педагогом. Це, звичайно, важливо – обрати свого майстра. А як ти його обереш? Вони ж обирають абітурієнтів! Якщо майстер не надихнув, не всилив любов до професії – нічого не буде. Або ця любов від дитинства, вона у крові", - говорить артистка.

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Ольга Сумська з молодшою донькою / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська підтримала доньку. Акторка говорить, що розуміє бажання Ганни віднайти себе. І дівчина дійсно робить важливі кроки. Зокрема, Ганна почала вчити японську мову, захопилася дизайном, що вже навіть створила колекцію жіночого спортивного одягу. Сумська зізнається, що неабияк пишається донькою.

"Жодної трагедії, жодної драми не сталося. Аня шукає себе і обов'язково знайде. Їй цікаві інші якісь професії, наприклад, дизайнерство. Вона вивчає японську мову, зробила свою колекцію жіночого спортивного одягу. Я захоплююся тим, що вона приділяє увагу своєму натхненню", - додала акторка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевську розповіла, яку професію хоче опанувати її 13-річна донька. Схоже, Мішель влітку планує проводити час не лише за відпочинком, а й з користю.