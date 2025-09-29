Ольга Сумська розкрила, де її 23-річна донька взяла гроші на бізнес: "Не потрібно нічого повертати"

Ольга Сумська з молодшою донькою / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська розкрила, де її 23-річна донька від актора Віталія Борисюка взяла гроші на власний бізнес.

Ганна Борисюк хоч і пішла стопами зіркових батьків, але вирішила присвятити себе не лише акторству. Дівчина стала бізнесвумен та відкрила власний магазин жіночого спортивного одягу. Зіркові батьки підтримали доньку. Ба більше, Ольга Сумська зазначає, що в Ганни неабиякий талант до створення одягу, що навіть професійні швачки були приємно здивовані її ескізами. Тож, акторка бажає доньці успіхів і переконана, що вона зможе досягнути чудових результатів.

"Коли я бачу, як вона живе цим, як вона готувалася, розробляла ці креслення, як вона народжувала ці ескізи, які вони досконалі. Коли ми ці моделі понесли до професійного цеху, навіть професіонали запитали, хто створював ці малюнки. Кажу, що сама Ганнуся. Рік над цим працювала. Це її поштовх, який я всебічно як мама підтримую, тато також. Вірю, що це, можливо, стане її бізнесом, ще одним захопленням, який переросте в щось серйозніше", - говорить артистка на проєкті "Тур зірками".

Ольга Сумська підтримала доньку й у фінансовому плані також. Акторка говорить, що це її обов'язок як мами допомагати. Вкладених коштів Ганні повертати не потрібно. Ольга Сумська лиш бажає, аби бізнес доньки розвивався та приносив дохід.

"Звісно, що мама допомогла, а хто ж ще. Підтримає рідна матуся! Та що ж це я буду забирати гроші у дитини? Звісно, що це безвідсотково і не потрібно нічого повертати. Я вірю в її справу і сподіваюся, що розвиватиметься, і з'являться її шанувальники, поціновувачі і клієнти. Можливо, буде бутик спортивного одягу, бо спорт на часі сьогодні", - додала артистка.

