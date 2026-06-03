Ольга Сумська розкрила правду про свій бізнес і який дохід він приносить під час війни

Ольга Сумська / © instagram.com/ridna_os

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Українська акторка Ольга Сумська відверто розповіла про долю свого бізнесу під час війни, який започаткувала кілька років тому.

Так, ще 2020 року народна артистка України заснувала власний бренд одягу, натхненний українською культурою та етнічними мотивами. Сумська розповіла, що головним джерелом натхнення для неї стала творчість Катерини Білокур. Саме знамениті квіткові полотна художниці надихнули її перенести українську красу на тканину та створити власну колекцію.

Проте, на жаль, через повномасштабну війну розвиток справи довелося поставити на паузу. Водночас знаменитість не приховує, що мріє повернутися до творчої роботи щойно для цього настануть сприятливіші часи.

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«Мене надихнули картини Катерини Василівни Білокур і саме її українські квіти. Я сама розкладала на тканині ці композиції. Це було моє художнє бачення й спроба популяризувати цей живопис. Можливо, колись буде можливість, пройдуть ці страшні часи, і знову я зроблю свої сукні», — поділилася акторка у коментарі «РБК-Україна».

Ольга Сумська / © instagram.com/ridna_os

За словами акторки, у майбутньому вона хотіла б розвивати бренд не лише завдяки сукням. У планах — створення сорочок, аксесуарів та інших виробів з українськими мотивами. Втім, фінансово проєкт поки не став успішним. Сумська чесно зізнається, що її справа приносила більше витрат, ніж доходів.

«Більше збитків, ніж прибутків. Але ти працюєш заради натхнення. Коли жінки отримують сукню і кажуть: „Пані Олю, коли я беру її в руки, то відчуваю, що я в Україні“, — у мене мороз по шкірі», — поділилася артистка.

Особливо зворушують Ольгу замовлення від українок, які нині живуть за кордоном. За її словами, такі речі стають для них символічним зв’язком із Батьківщиною.

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Ольга Сумська / © instagram.com/ridna_os

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська стурбувала станом здоров’я. Зірка показалася на лікуванні й розкрила свій діагноз.

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