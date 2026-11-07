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- Гламур
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Ольга Сумська розкрила правду про свою пенсію та чому відкладає її оформлення: "Це невелика сума"
Після 60-річного ювілею акторка ще не звернулася за призначенням виплат.
Українська акторка Ольга Сумська розповіла, коли планує оформити пенсію після 60-річчя та на які виплати розраховує з огляду на свій багаторічний творчий стаж.
Про це артистка поговорила з Анною Севастьяновою у проєкті «Наодинці з Гламуром». Попри те, що нещодавно Сумська відсвяткувала ювілей, документи для призначення пенсії вона ще не подавала. За словами акторки, має час до кінця листопада, аби звернутися до відповідних установ і домогтися врахування свого професійного доробку.
Сумська сподівається, що під час розрахунку виплат до уваги візьмуть не лише її трудову книжку та роботу в театрах і кіно, а й інші здобутки. Акторка нагадала, що знімається вже понад чотири десятиліття.
«Я ще не завітала до тих кабінетів. Ще до кінця листопада є невеликий відрізок часу, щоб мені порахували й вже з мого ювілею нарахували цю суму. Я працювала в театрах, маю творчий доробок. У мене є трудова книжка. Я у кіно понад 40 років. Сподіваюсь, що весь мій творчий досвід, звання й регалії там пильнуються і будуть враховані», — зізналася Ольга.
Окремо артистка висловилася про можливі надбавки до пенсії. Вона розуміє, що саме звання народної артистки не забезпечить значного збільшення виплат, однак сподівається, що під час розрахунку врахують і її державні нагороди.
Водночас Сумська не приховує: навіть із можливими доплатами пенсія навряд чи стане достатнім джерелом для повноцінного життя. Тому акторка розраховує передусім на власну працездатність і продовжує активно працювати за фахом.
«Розумію, що народна артистка — не дуже велика надбавка. А от мої ордени… Думаю, що там щось додасться. Звісно, що це невелика сума. Ба на цю пенсію навряд чи можна сьогодні протягнути. Але сподіваюсь на міцність духу й робочий ритм. Я обожнюю свою роботу», — підкреслила зірка.
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: СУМСЬКА БЕЗ ВОДИ, ЗІБРОВ відкладає ДРОВА, а ЯРЕМЧУКИ живуть на акумуляторах: ЗІРКИ готуються до ЗИМИ
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська дала пораду, як рятуватися під час відключень води і світла й чим запасатися.