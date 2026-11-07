Ольга Сумська розкрила правду про свою пенсію та чому відкладає її оформлення: "Це невелика сума"

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Реклама

Українська акторка Ольга Сумська розповіла, коли планує оформити пенсію після 60-річчя та на які виплати розраховує з огляду на свій багаторічний творчий стаж.

Про це артистка поговорила з Анною Севастьяновою у проєкті «Наодинці з Гламуром». Попри те, що нещодавно Сумська відсвяткувала ювілей, документи для призначення пенсії вона ще не подавала. За словами акторки, має час до кінця листопада, аби звернутися до відповідних установ і домогтися врахування свого професійного доробку.

Реклама

Сумська сподівається, що під час розрахунку виплат до уваги візьмуть не лише її трудову книжку та роботу в театрах і кіно, а й інші здобутки. Акторка нагадала, що знімається вже понад чотири десятиліття.

Реклама

«Я ще не завітала до тих кабінетів. Ще до кінця листопада є невеликий відрізок часу, щоб мені порахували й вже з мого ювілею нарахували цю суму. Я працювала в театрах, маю творчий доробок. У мене є трудова книжка. Я у кіно понад 40 років. Сподіваюсь, що весь мій творчий досвід, звання й регалії там пильнуються і будуть враховані», — зізналася Ольга.

Ольга Сумська

Окремо артистка висловилася про можливі надбавки до пенсії. Вона розуміє, що саме звання народної артистки не забезпечить значного збільшення виплат, однак сподівається, що під час розрахунку врахують і її державні нагороди.

Водночас Сумська не приховує: навіть із можливими доплатами пенсія навряд чи стане достатнім джерелом для повноцінного життя. Тому акторка розраховує передусім на власну працездатність і продовжує активно працювати за фахом.

«Розумію, що народна артистка — не дуже велика надбавка. А от мої ордени… Думаю, що там щось додасться. Звісно, що це невелика сума. Ба на цю пенсію навряд чи можна сьогодні протягнути. Але сподіваюсь на міцність духу й робочий ритм. Я обожнюю свою роботу», — підкреслила зірка.

Реклама

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: СУМСЬКА БЕЗ ВОДИ, ЗІБРОВ відкладає ДРОВА, а ЯРЕМЧУКИ живуть на акумуляторах: ЗІРКИ готуються до ЗИМИ

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська дала пораду, як рятуватися під час відключень води і світла й чим запасатися.

Новини партнерів