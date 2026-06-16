Ольга Сумська розповіла про батьків і містичну історію з утратою голосу

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Реклама

Українська акторка Ольга Сумська згадала батьків, розповіла про маму і тата та поділилася особистою історією про незвичайний випадок, коли перед важливим виступом у Києві до неї повернувся голос.

Акторка зізналася, що зв’язок із рідними для неї не зникає навіть після їхньої смерті. Вона часто подумки звертається до батьків у складні моменти. Особливе місце в її серці займають спогади про матір. Сумська каже, що досі відчуває мамину присутність. Також артистка пригадала ситуацію, яку досі вважає незрозумілою. Це сталося перед одним із великих заходів у столиці.

«Я кажу: „Тату, мені треба провести зараз цей концерт. Благаю, щоб голос відновився“. Виходжу, беру мікрофон і починаю говорити. Як це? Закінчився концерт і голос знову пропав. Це містика», — поділилася Ольга Сумська в інтерв’ю Blick.ua.

Реклама

Батьки Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

За словами акторки, у той момент вона відчула особливу підтримку батька, адже ситуація здавалася майже неможливою. Попри хвилювання та проблеми зі здоров’ям, вона змогла виконати свою роботу й вийти до глядачів.

«Як мамочка мені з дитинства казала: „Доця, ти будеш найкраща“. Мамине, воно завжди в душі. Ми з мамочкою тут гуляли, і я відчуваю її крило. От завжди», — розповіла артистка.

Ганни Сумської не стало невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ольга зізнається, що теплі моменти з мамою назавжди залишилися для неї джерелом сили.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська на тлі масованих атак РФ зізналася, чи планує виїжджати з Києва.

Реклама

Новини партнерів