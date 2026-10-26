Ольга Сумська розсекретила свого секс-символа — зірку Голлівуду: "Якийсь шалений красень"

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

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Народна артистка України Ольга Сумська розсекретила свого секс-символа серед голлівудських зірок.

Знаменитість на проєкті «Наодинці з Гламуром» відверто зізналась, що шаленіє від 29-річного австралійського актора Джейкоба Елорді. Артистці подобається його зовнішність, енергетика та харизма. Ольга Сумська говорить, що коли дивиться стрічки з Елорді, то переконана, що він може зіграти будь-яку роль.

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«З молодих — Елорді! Я його як бачу, просто я не знаю! Якийсь шалений красень! У ньому є енергетика, оця фантастична чоловіча сила і ніжність, і пристрасть. Коли на крупних планах дивлюся в його очі, думаю, що він може все зіграти. Будь-який жанр йому підвласний», — зізналась артистка Анні Севастьяновій.

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Джейкоб Елорді / © Associated Press

Ольга Сумська також розкрила своїх улюбленців серед зрілих голлівудських акторів. Особливо знаменитості подобається Майкл Дуглас. На думку акторки, попри вік, він не втратив своєї харизми та шарму. Також Ольга Сумська захоплюється Алеком Болдвіном.

Майкл Дуглас / © Associated Press

«Коли я дивлюся його (Майкла Дугласа — прим. ред.) сьогоднішні фото і відео, я в захваті. Він не втратив цього шарму, чоловічого магнетизму, сексуальності. Навіть в його дуже зрілому віці! Це фантастично. Він мені й сьогодні подобається. Ще Алек Болдвін — це мій улюбленець, він неймовірний! Це красунчики зрілого покоління, які мене надихають», — поділилась акторка.

Алек Болдвін / © Associated Press

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Сумська - про свої форми, чоловічий магнетизм і можливу сцену з Цимбалюком

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська здивувала, з яким актором погодилась б зіграти інтимну сцену. Також артистка висловилась про український кінематограф та яких стрічок зараз не вистачає.

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