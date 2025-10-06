Ольга Сумська шокувала подарунками від заможних залицяльників: "Надіслали невеликий літак"

Ольга Сумська / © instagram.com/vitaliyborysyuk

Українська акторка Ольга Сумська поділилася історіями про те, які пропозиції надходили їй від шанувальників.

За словами зірки, їй неодноразово надсилали дорогі подарунки. Ба більше, одного разу артистці організували приватний літак з квітами.

"Пам’ятаю, у мене був концерт у Донецьку, а потім — в Івано-Франківську. Людина, яка організувала його, надіслала невеликий літак. Це незабутньо, повірте", — згадала акторка в шоу "Тур зірками".

Попри такі знаки уваги, Сумська підкреслила, що завжди залишається вірною своєму коханому. Знаменитість зауважила, що, незважаючи на різні подарунки та знаки уваги, інші чоловіки її ніколи не цікавили.

"Жінка обмежує й не дає поштовху до залицяння. Це легкий, так званий флірт — погляди чи подяка за антураж. Я не йшла на це, бо мені це не цікаво. Якщо це не моя людина і я закохана в свого чоловіка, навіщо мені це?" — підкреслила Сумська.

Акторка також розповіла про розкішний букет після вистави, у якому вона знайшла оксамитову коробочку з діамантовим кільцем. Артистка зізналася, що, незважаючи на те, що вона залишила подарунок — прикрасу не носить.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська розповіла, як разом зі старшою донькою Тонею привітала колишнього чоловіка Євгена Паперного з ювілеєм, попри те, що вони живуть окремо.