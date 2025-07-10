Ольга Сумська шокувала видом із вікна її квартири під час обстрілу Києва: "Найстрашніша ніч"

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

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Українська акторка Ольга Сумська шокувала видом із вікна своєї квартири під час нічного обстрілу Києва.

У ніч проти 10 липня РФ атакувала Україну. Росія випустила по країні ударні безпілодники "Шахеди". Здебільшого дрони атакували столицю. Зокрема, у п'яти районах Києва зафіксовані руйнування.

Ольга Сумська в своєму Instagram поділилася, що для її родини ця ніч була одна з найстрашніших. Зокрема, постраждав район, де живе акторка. Знаменитість показала, що з її вікна посеред ночі було видно стовпи диму та вогонь, що утворився після вибуху.

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"Найстрашніша ніч. Вид з вікна нашого будинку", - поділилася артистка.

Поруч із Ольгою Сумською були гучні вибухи / © instagram.com/olgasumska

На ранок Ольга Сумська була шокована. У будинку навпроти неї були вибиті вікна та було помітно сліди від вогню.

"Ранок 10 липня. Будинок навпроти", - підписала фото артистка.

Будинок навпроти Ольги Сумської постраждав / © instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, зовсім нещодавно Росія теж масовано обстрілювала Київ. Тоді Леся Нікітюк показувала, як із сином рятувалася, а Надя Дорофєєва ховалася в укритті.

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