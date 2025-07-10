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Ольга Сумська шокувала видом із вікна її квартири під час обстрілу Києва: "Найстрашніша ніч"
Росія у ніч проти 10 липня масовано обстріляла Україну. Ольга Сумська поділилася, як для її родини минула жахлива ніч.
Українська акторка Ольга Сумська шокувала видом із вікна своєї квартири під час нічного обстрілу Києва.
У ніч проти 10 липня РФ атакувала Україну. Росія випустила по країні ударні безпілодники "Шахеди". Здебільшого дрони атакували столицю. Зокрема, у п'яти районах Києва зафіксовані руйнування.
Ольга Сумська в своєму Instagram поділилася, що для її родини ця ніч була одна з найстрашніших. Зокрема, постраждав район, де живе акторка. Знаменитість показала, що з її вікна посеред ночі було видно стовпи диму та вогонь, що утворився після вибуху.
"Найстрашніша ніч. Вид з вікна нашого будинку", - поділилася артистка.
На ранок Ольга Сумська була шокована. У будинку навпроти неї були вибиті вікна та було помітно сліди від вогню.
"Ранок 10 липня. Будинок навпроти", - підписала фото артистка.
Нагадаємо, зовсім нещодавно Росія теж масовано обстрілювала Київ. Тоді Леся Нікітюк показувала, як із сином рятувалася, а Надя Дорофєєва ховалася в укритті.