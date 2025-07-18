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Ольга Сумська у день 62-річчя чоловіка показала милі кадри з ним і зачарувала виглядом
Акторка публічно звернулася до свого коханого.
Українська акторка Ольга Сумська зворушливо звернулася до свого чоловіка — актора та співака Віталія Борисюка — у день його народження.
Сьогодні, 18 липня, артистові виповнилося 62 роки. З цієї нагоди Ольга зібрала найкращі кадри з іменинником і поділилася ними з шанувальниками. На знімках Борисюк постає у різний період, але однаково залишається запальним, харизматичним і веселим.
У дописі Сумська звернулася до коханого та адресувала йому теплі вітальні слова: "Мій Вітасік! З днем народження, коханий! Хіба може бути щось краще, ніж наша любов!".
У день народження Віталій Борисюк також випустив символічну пісню під назвою "Я лечу", а дружина з радістю її підтримала.
У коментарях зіркові друзі пари та шанувальники вже долучилися до вітань і залишили для іменинника свої побажання.
З іменинником! Всього найкращого
Вітаю! Обіймаю! Многая літа
Щиро вітаю! Нових ролей, нових хітів і щастя з тобою! Він прекрасний
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