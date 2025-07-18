Ольга Сумська у день 62-річчя чоловіка показала милі кадри з ним і зачарувала виглядом

Ольга Сумська з чоловіком / © instagram.com/olgasumska

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Українська акторка Ольга Сумська зворушливо звернулася до свого чоловіка — актора та співака Віталія Борисюка — у день його народження.

Сьогодні, 18 липня, артистові виповнилося 62 роки. З цієї нагоди Ольга зібрала найкращі кадри з іменинником і поділилася ними з шанувальниками. На знімках Борисюк постає у різний період, але однаково залишається запальним, харизматичним і веселим.

У дописі Сумська звернулася до коханого та адресувала йому теплі вітальні слова: "Мій Вітасік! З днем народження, коханий! Хіба може бути щось краще, ніж наша любов!".

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Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з чоловіком / © instagram.com/olgasumska

Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska

У день народження Віталій Борисюк також випустив символічну пісню під назвою "Я лечу", а дружина з радістю її підтримала.

У коментарях зіркові друзі пари та шанувальники вже долучилися до вітань і залишили для іменинника свої побажання.

З іменинником! Всього найкращого

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Щиро вітаю! Нових ролей, нових хітів і щастя з тобою! Він прекрасний

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