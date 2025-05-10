ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
704
Час на прочитання
2 хв

Ольга Сумська у річницю шлюбу з Борисюком показала, яким було їхнє весілля 29 років тому

Акторка розповіла про свято в родині.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ольга Сумська з чоловіком

Ольга Сумська з чоловіком / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк святкують річницю шлюбу.

Сьогодні, 10 травня, минуло 29 років з того моменту, як зіркове подружжя офіційно узаконило стосунки. З нагоди оксамитового весілля Сумська у фотоблогу пригадала, яким було святкування. Зокрема, оприлюднила рідкісні кадри весілля, де вона у короткій весільній сукні та з квітами крокує з Віталієм у костюмі під вінець. Пару просто не впізнати.

"29 років разом! Наш травень. Незабутньо", - мило підписала кадри Ольга.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк - кадри з весілля / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк - кадри з весілля / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк - кадри з весілля / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк - кадри з весілля / © instagram.com/olgasumska

Крім того, акторка у сторіз показала й своє друге весілля в Києві. Як відомо, його зірки відгриміли 2021 року на срібну річницю шлюбу у колі зірок, родичів і медіа. Сумська на кадрах постає у весільній сукні та веляні з квітами. Тим часом обручки на церемонії батькам виносила донька Ганна Борисюк.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк - кадри з весілля / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк - кадри з весілля / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк - кадри з весілля / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк - кадри з весілля / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк - кадри з весілля / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк - кадри з весілля / © instagram.com/olgasumska

У коментарях зіркові друзі вже привітали Борисюка та Сумську з особливою подією у їхньому житті.

  • "Я добре пам’ятаю цей день! Ви прекрасні! Люблю вашу сім’ю! Живіть довго, щасливо та здорово!" – Віталій Козловський

  • "Найщиріші вітання вашій неймовірній сімʼї!" – Іванна Онуфрійчук

  • "Щирі вітання!" – Анастасія Цимбалару

Нагадаємо, нещодавно зірка "МастерШеф" Ліза Глінська також повідомила про особливе свято у її родині. Зірка похрестила доньок-двійнят і оприлюднила кадри з таїнства.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie