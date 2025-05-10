Ольга Сумська у річницю шлюбу з Борисюком показала, яким було їхнє весілля 29 років тому

Ольга Сумська з чоловіком / © instagram.com/olgasumska

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Українська акторка Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк святкують річницю шлюбу.

Сьогодні, 10 травня, минуло 29 років з того моменту, як зіркове подружжя офіційно узаконило стосунки. З нагоди оксамитового весілля Сумська у фотоблогу пригадала, яким було святкування. Зокрема, оприлюднила рідкісні кадри весілля, де вона у короткій весільній сукні та з квітами крокує з Віталієм у костюмі під вінець. Пару просто не впізнати.

"29 років разом! Наш травень. Незабутньо", - мило підписала кадри Ольга.

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Ольга Сумська та Віталій Борисюк - кадри з весілля / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк - кадри з весілля / © instagram.com/olgasumska

Крім того, акторка у сторіз показала й своє друге весілля в Києві. Як відомо, його зірки відгриміли 2021 року на срібну річницю шлюбу у колі зірок, родичів і медіа. Сумська на кадрах постає у весільній сукні та веляні з квітами. Тим часом обручки на церемонії батькам виносила донька Ганна Борисюк.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк - кадри з весілля / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк - кадри з весілля / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк - кадри з весілля / © instagram.com/olgasumska

У коментарях зіркові друзі вже привітали Борисюка та Сумську з особливою подією у їхньому житті.

"Я добре пам’ятаю цей день! Ви прекрасні! Люблю вашу сім’ю! Живіть довго, щасливо та здорово!" – Віталій Козловський

"Найщиріші вітання вашій неймовірній сімʼї!" – Іванна Онуфрійчук

"Щирі вітання!" – Анастасія Цимбалару

Нагадаємо, нещодавно зірка "МастерШеф" Ліза Глінська також повідомила про особливе свято у її родині. Зірка похрестила доньок-двійнят і оприлюднила кадри з таїнства.