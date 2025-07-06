Ольга Сумська в боді блиснула стрункою фігурою та спричинила фурор пікантними фото без фотошопу

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

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Українська акторка Ольга Сумська спричинила фурор у Мережі своїми пікантними фото.

Артистка поділилася в Instagram архівним фотосетом. Кадри були зроблені далекого 2008 року французьким фотографом українського походження Юрієм Білаком. Ольга Сумська позувала перед об'єктивом фотокамери в зухвалому боді, а своє біляве волосся вона закрутила в локони та розпустила.

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

До слова, Ользі Сумській тоді було близько 41 року. Акторка демонструвала свою неабияк струнку та підтягнуту фігуру. Знаменитість також зазначила, що на знімках не було ані фотошопу, ані фільтрів.

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"Одна з моїх улюблених фотосесій! Французький фотограф українського походження Юрій Білак. 2008 рік. Без фотошопу", - підписала знімки знаменитість.

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

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