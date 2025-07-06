- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 762
- Час на прочитання
- 1 хв
Ольга Сумська в боді блиснула стрункою фігурою та спричинила фурор пікантними фото без фотошопу
Ольга Сумська поділилася архівними світлинами. Зокрема, артистка показала, який вигляд мала 17 років тому.
Українська акторка Ольга Сумська спричинила фурор у Мережі своїми пікантними фото.
Артистка поділилася в Instagram архівним фотосетом. Кадри були зроблені далекого 2008 року французьким фотографом українського походження Юрієм Білаком. Ольга Сумська позувала перед об'єктивом фотокамери в зухвалому боді, а своє біляве волосся вона закрутила в локони та розпустила.
До слова, Ользі Сумській тоді було близько 41 року. Акторка демонструвала свою неабияк струнку та підтягнуту фігуру. Знаменитість також зазначила, що на знімках не було ані фотошопу, ані фільтрів.
"Одна з моїх улюблених фотосесій! Французький фотограф українського походження Юрій Білак. 2008 рік. Без фотошопу", - підписала знімки знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Володимира Остапчука хизувалася фігурою в купальнику. Блогерка Катерина Полтавська продемонструвала, який вигляд має її тіло через шість місяців після пологів.