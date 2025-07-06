ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
762
Час на прочитання
1 хв

Ольга Сумська в боді блиснула стрункою фігурою та спричинила фурор пікантними фото без фотошопу

Ольга Сумська поділилася архівними світлинами. Зокрема, артистка показала, який вигляд мала 17 років тому.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ольга Сумська

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська спричинила фурор у Мережі своїми пікантними фото.

Артистка поділилася в Instagram архівним фотосетом. Кадри були зроблені далекого 2008 року французьким фотографом українського походження Юрієм Білаком. Ольга Сумська позувала перед об'єктивом фотокамери в зухвалому боді, а своє біляве волосся вона закрутила в локони та розпустила.

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

До слова, Ользі Сумській тоді було близько 41 року. Акторка демонструвала свою неабияк струнку та підтягнуту фігуру. Знаменитість також зазначила, що на знімках не було ані фотошопу, ані фільтрів.

"Одна з моїх улюблених фотосесій! Французький фотограф українського походження Юрій Білак. 2008 рік. Без фотошопу", - підписала знімки знаменитість.

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Володимира Остапчука хизувалася фігурою в купальнику. Блогерка Катерина Полтавська продемонструвала, який вигляд має її тіло через шість місяців після пологів.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
762
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie