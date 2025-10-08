- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 134
- Час на прочитання
- 1 хв
Ольга Сумська відмовилась від елітних коштовностей і здивувала причиною
Акторка пояснила, що тепер обирає традиційні українські прикраси
Українська акторка Ольга Сумська поділилася, чому майже не носить дорогоцінні прикраси.
Артистка зізналася, що раніше дуже любила ювелірні вироби. Зірка часто замовляла їх у знайомих майстрів.
"Раніше я страшенно захоплювалася прикрасами, часто замовляла їх у ювелірів. Але зараз спокійніше до цього ставлюся. Мої пріоритети — гердани, намисто, коралі. Я це обожнюю", — зазначила Сумська у шоу "Тур зірками".
Акторка наголосила, що саме українські етноприкраси нині набули особливого значення. Сумська пояснила, що тепер це не лише модний тренд, а й символ національної ідентичності.
"Я перша почала носити вишиванки й намиста, надихала цим інших. Зараз це стало світовим брендом — наша українська вишиванка", — підкреслила артистка.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська поділилася кумедними історіями з минулого, коли шанувальники намагалися вразити її дорогими подарунками.