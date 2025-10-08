Ольга Сумська відмовилась від елітних коштовностей і здивувала причиною

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська поділилася, чому майже не носить дорогоцінні прикраси.

Артистка зізналася, що раніше дуже любила ювелірні вироби. Зірка часто замовляла їх у знайомих майстрів.

"Раніше я страшенно захоплювалася прикрасами, часто замовляла їх у ювелірів. Але зараз спокійніше до цього ставлюся. Мої пріоритети — гердани, намисто, коралі. Я це обожнюю", — зазначила Сумська у шоу "Тур зірками".

Акторка наголосила, що саме українські етноприкраси нині набули особливого значення. Сумська пояснила, що тепер це не лише модний тренд, а й символ національної ідентичності.

"Я перша почала носити вишиванки й намиста, надихала цим інших. Зараз це стало світовим брендом — наша українська вишиванка", — підкреслила артистка.

