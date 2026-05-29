Ольга Сумська відверто розповіла про майбутню пенсію після 45-річного стажу й чи піде зі сцени

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Реклама

Українська акторка Ольга Сумська висловилася про вихід на пенсію та зізналася, чи вже займається оформленням державних виплат.

Незабаром у серпні знаменитості виповниться 60 років, тож вона матиме право офіційно оформити пенсію. На проєкті «Наодинці з Гламуром» артистка зізнається, що поки вона не знає, яку саме суму отримуватиме. Водночас Сумська сподівається, що багаторічна робота в театрі та кіно, а також професійні звання вплинуть на розмір виплат.

«Мені треба звернутися до певних людей, які цим займаються, кабінетів і порахувати. Я навіть не знаю, яка це буде пенсія. У мене багато регалій, які можуть дати надбавки, сподіваюсь», — поділилася акторка у розмові з Анною Севастьяновою.

Реклама

Ольга Сумська

Ольга наголосила, що присвятила українському кінематографу майже все життя, тож плекає надію на відповідні виплати. Попри це, Сумська запевняє, що не планує зосереджуватися лише на темі пенсії. Акторка каже, що для неї найважливіше — мати здоров’я та можливість і надалі працювати для глядача.

«45 років працюю в українському кіно. Я починала у 16 років зніматися і це ті фільми, які увійшли до золотого фонду українського кінематографу. Тому сподіваюсь, що пенсія буде непогана. Але дай Боже здоров’я, аби ми не жалілися ні на що й була й далі можливість виходити на сцену. Бо якщо сісти й думати про пенсію — ні, це не про мене», — зазначила знаменитість.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «ЦЕ АМОРАЛЬНІ РЕЧІ». Олена Тополя про хід справи з шантажем, а Vlad Darwin — про роман зі співачкою

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська коментувала свої стосунки з донькою Антоніною та онуками, які живуть в РФ під час війни. Зірка пояснила, як вони бачаться.

Реклама

Новини партнерів