Ольга Сумська відверто розповіла про стосунки з сестрою Наталією: "Я намагаюся, але…"

Ольга та Наталія Сумські

Українська акторка Ольга Сумська відверто розповіла, як нині складаються її стосунки зі старшою сестрою — Наталією Сумською.

Попри попередні спроби налагодити контакт, акторка зізнається: порозуміння поки що досягти не вдалося.

Про це Сумська розповіла в інтерв’ю «РБК-Україна». За її словами, тема сімейного конфлікту залишається болючою, тому говорити про неї вона намагається обережно.

«Це дуже такий процес непередбачуваний. Краще вам це запитання поставити Наталі В’ячеславівні», — сказала акторка.

Втім, згодом вона все ж дала зрозуміти, що не припиняє намагатися відновити діалог із сестрою. За словами Ольги, ініціатива з її боку є постійною, однак відповіді поки що немає.

«Я хочу почути її відповідь, тому що я весь час намагаюся, а там стіна», — зізналася вона.

Ольга та Наталія Сумські

Напруження у відомій акторській родині загострилося після початку повномасштабної війни. Чимало дискусій викликала позиція старшої доньки Ольги — акторки Антоніни Паперної. Ще до 2022 року вона переїхала до Росії, де згодом вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича. У подружжя народилося двоє дітей, а сама Паперна продовжила працювати у Москві.

Після початку російського вторгнення акторка не робила публічних заяв щодо війни та не приїжджала до України. Така мовчанка викликала критику як у частини публіки, так і серед родичів.

Зокрема, актор В’ячеслав Хостікоєв — син Наталії Сумської — розповідав, що намагався зв’язатися з двоюрідною сестрою на початку великої війни. За його словами, вона не відповіла на повідомлення. Згодом він неодноразово висловлювався критично щодо її позиції, що, за припущеннями, лише загострило родинну напруженість.

Попри образи, Сумська не приховує: вона хотіла б повернути теплі родинні стосунки. Акторка не раз говорила, що завжди ставилася до старшої сестри майже як до другої мами й сподівається, що з часом родинний конфлікт вдасться подолати.

