Ольга Сумська відверто зізналася, як змінилося її інтимне життя після 50 років: "Треба спровокувати"

Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська, яка нещодавно розповіла про прощення зради у шлюбі, цього разу зізналася про ще більш делікатну тему — інтимне життя після 50 років.

Зірка чесно поділилася, як змінюється пристрасть у довготривалих стосунках і що насправді допомагає їй зберегти близькість. Так, 59-річна Сумська пояснила, що з роками сексуальність не зникає, але трансформується. До того ж говорить, що насправді бачила статистику, що інтимне життя іноземців зазвичай триває до глибокого схилу років.

За словами Ольги, інтим після 50 дещо змінюється, але не зникає. Акторка говорить, що в її випадку він стає більш усвідомленим і таким, що потребує взаємних зусиль. Акторка зазначила, що перші роки стосунків — це завжди шалена пристрасть, але з часом партнери мають навчитися працювати над близькістю.

«Бачила статистику закордонну, що у них займаються сексом до 80. Сподіваюсь, що все попереду. Секс інший, все залежить від обставин. Треба до цього сексу підвести. Спровокувати щось таке, правда? Спровокувати, підігріти, тому що ось такий живий секс, справжня, шалена пристрасть живе десь років 5–10. А далі треба над цим працювати», — розповіла знаменитість в інтерв’ю Раміні Есхакзай.

