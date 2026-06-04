Ольга Сумська видала неочікуваний секрет початку її стосунків з Борисюком: "Не треба було боятися"

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska

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Українська акторка Ольга Сумська поділилася несподіваною подробицею про знайомство з чоловіком Віталієм Борисюком і зізналася, чому їхня історія кохання могла розпочатися значно раніше.

Зіркове подружжя сьогодні вважають одним із найміцніших у вітчизняному шоубізнесі. Втім, як виявилося, доля не одразу звела закоханих. Під час розмови зі співачкою alyona alyona акторка пригадала студентські роки та розповіла про момент, коли майбутній чоловік вперше звернув на неї увагу. Тоді вони навчалися в одному театральному виші. Однак зробити перший крок Віталій так і не наважився. Причина, за словами Сумської, була доволі несподіваною.

«Він приглядався до мене ще в університеті. Кажу: „Так що ж ти не підійшов ще тоді? Позалицявся б, ну що ж таке?“ Каже: „А я боявся, бо ти донька народних артистів“», — поділилася акторка.

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Ольга Сумська та Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Знаменитість зазначила, що нині з усмішкою згадує цю історію. Вона переконана, що їхня зустріч усе одно була неминучою, хоча й відбулася значно пізніше, ніж могла б.

«Я кажу: „Не треба було боятися. Якби ми раніше зустрілись, ми б не втратили ці роки“», — додала артистка.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк у молодості / © instagram.com/olgasumska

Відомо, що роман Ольги Сумської та Віталія Борисюка розпочався вже тоді, коли акторка перебувала у шлюбі з Євгеном Паперним. Зірка раніше відверто говорила, що певний час їхні стосунки розвивалися непросто та супроводжувалися любовним трикутником.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська розкрила правду про свій бізнес і який дохід він приносить під час війни.

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