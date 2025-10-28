Ольга Сумська висловилась про радіодиктант, за читання якого захейтили її сестру: "Теж не встигала"

Ольга та Наталія Сумські

Українська акторка Ольга Сумська висловилась про радіодиктант, який читала її рідна сестра Наталія Сумська.

Щоправда, читкині цьогоріч дісталося. Наталію Сумську розкритикували, що вона читала занадто швидко, що за нею було складно встигнути. Ольга Сумська теж писала радіодиктант. Акторка говорить, що текст був чудовий, а читкиня – це просто голос її дитинства, від чого на душі ставало тепло.

"З Днем української писемності та мови, друзі! Долучилась до написання всеукраїнського диктанту. Дякуємо за цікавий текст: життєвий, про сьогодення…Читкиня - голос мого дитинства… Тепло на душі…", - говорить акторка.

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Щоправда, Ольга Сумська все ж таки зізналась, що їй теж читання було зашвидким, що вона не встигала. Тим не менш, артистка наприкінці намагалася все надолужити.

"Трохи було зашвидко, я теж не встигала за читкинею, але вкінці намагалась надолужити…", - підсумувала акторка.

Нагадаємо, нещодавно й сама Наталія Сумська відреагувала на критику. Артистка емоційно відповіла гейтерам, які висміяли її за читання радіодиктанту.