- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 357
- Час на прочитання
- 1 хв
Ольга Сумська з чоловіком у блекаут приготувала вечерю на даху й показалася на тлі нічного Києва
Актори не втрачають оптимізму під час відключень електрики.
Українська акторка Ольга Сумська разом із чоловіком Віталієм Борисюком поділилася незвичним способом, як пережили чергове відключення світла у Києві.
Під час блекауту зіркова пара вирішила не залишатися без вечері й влаштувала справжню імпровізовану трапезу просто на даху будинку. Як зізналася акторка, у квартирі на той момент не було ані електрики, ані води, тож готувати вдома було неможливо. Втім, подружжя не розгубилося й разом із сусідами винесло мангал на дах. Там компанія просто на снігу посмажила м’ясо, спілкувалася, співала пісні і підтримувала одне одного попри темряву навколо.
Затишними кадрами з вечері на тлі нічного Києва Ольга Сумська поділилася в Instagram. На фото артистка позує поруч із чоловіком з налобним ліхтарем, а позаду видніється темне місто, освітлене лише поодинокими вогниками. У дописі зірка також закликала всіх решту мужньо пройти всі тимчасові випробування.
«З днем обіймів, друзі! Сьогодні у нас крильця на даху! Без світла, без води, але вечеря буде, коли є рідні сусіди! Дай Боже нам сил пережити ці випробування!» — написала Ольга.
Нагадаємо, нещодавно актор Павло Текучев розповів про власні методи збереження тепла без світла. Зірка оберігає добробут маленького сина попри все.