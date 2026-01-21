ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
357
Час на прочитання
1 хв

Ольга Сумська з чоловіком у блекаут приготувала вечерю на даху й показалася на тлі нічного Києва

Актори не втрачають оптимізму під час відключень електрики.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ольга Сумська з чоловіком

Ольга Сумська з чоловіком / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська разом із чоловіком Віталієм Борисюком поділилася незвичним способом, як пережили чергове відключення світла у Києві.

Під час блекауту зіркова пара вирішила не залишатися без вечері й влаштувала справжню імпровізовану трапезу просто на даху будинку. Як зізналася акторка, у квартирі на той момент не було ані електрики, ані води, тож готувати вдома було неможливо. Втім, подружжя не розгубилося й разом із сусідами винесло мангал на дах. Там компанія просто на снігу посмажила м’ясо, спілкувалася, співала пісні і підтримувала одне одного попри темряву навколо.

Віталій Борисюк під час блекауту / © instagram.com/olgasumska

Віталій Борисюк під час блекауту / © instagram.com/olgasumska

Допис Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Допис Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Допис Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Допис Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Затишними кадрами з вечері на тлі нічного Києва Ольга Сумська поділилася в Instagram. На фото артистка позує поруч із чоловіком з налобним ліхтарем, а позаду видніється темне місто, освітлене лише поодинокими вогниками. У дописі зірка також закликала всіх решту мужньо пройти всі тимчасові випробування.

«З днем обіймів, друзі! Сьогодні у нас крильця на даху! Без світла, без води, але вечеря буде, коли є рідні сусіди! Дай Боже нам сил пережити ці випробування!» — написала Ольга.

Нагадаємо, нещодавно актор Павло Текучев розповів про власні методи збереження тепла без світла. Зірка оберігає добробут маленького сина попри все.

Дата публікації
Кількість переглядів
357
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie