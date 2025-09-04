ТСН у соціальних мережах

Гламур
67
1 хв

Ольга Сумська зачарувала рідкісною появою на публіці з 23-річною донькою-красунею

Артистка стала гостею презентації нової колекції дизайнерки Світлани Готочкіної.

Злата Ковтун
Ольга Сумська з донькою Ганною

Українська акторка Ольга Сумська відвідала публічний захід у компанії своєї молодшої доньки Ганни Борисюк.

Для виходу у світ Сумська обрала ефектну шовкову сукню насиченого жовтого відтінку та доповнила образ стильним оверсайз-піджаком. Її 23-річна донька Ганна була в сучасному та лаконічному аутфіті: чорне міні, білий топ і смугастий жакет.

Ольга поділилася знімками з показу у соцмережах і не приховувала захоплення модною подією. Знаменитість подякувала й привітала авторку колекції.

"Це був фантастичний показ! Світланочко, вітаємо, наша красуне", — написала акторка.

Ольга Сумська з донькою Ганною / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з донькою Ганною / © instagram.com/olgasumska

Варто зазначити, що акторка нечасто ділиться світлинами зі своїми доньками. Саме тому поява разом із молодшою спадкоємицею Ганною стала приємною несподіванкою для її шанувальників.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська неочікувано показалася з ексчоловіком та публічно звернулася до нього. Зірка привітала його з особливим святом.

67
