Ольга Сумська захопила фото з молодості, де вона в шкіряному костюмі позує на пляжі в Криму

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Реклама

Українська акторка Ольга Сумська захопила своїми архівними світлинами з молодості.

Знаменитість вдалася у спогади. Артистка переглянула свої архівні світлини, якими поділилась в Instagram. Кадри були зроблені далекого 2001 року. Там Ользі Сумській близько 35 років.

На фото молода артистка позувала на одному з пляжів у Криму. Знаменитість була зображена в чорному шкіряному обтислому костюмі. Своє біляве волосся акторка розпустила.

Реклама

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

"2001 рік…Крим…А от місто не згадаю... Може, хто впізнає на другому фото? Здається, набережна Феодосії…", - підписала світлини знаменитість.

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

У коментарях Ольгу Сумську просто записали компліментами. Прихильники артистки зазначали, що вона немов модель. Також фани наголосили, що знаменитість має гарний вигляд у будь-якому віці: "Модель!", "Гарна в будь-якому віці", "Яка ви красуня!".

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська відповіла на закиди про пластику на обличчі. Також артистка розкрила свої секрети догляду за зовнішнім виглядом.