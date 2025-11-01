- Дата публікації
Ольга Сумська захопила фото з молодості, де вона в шкіряному костюмі позує на пляжі в Криму
Артистка поділилася фото, які були зроблені майже 25 років тому.
Українська акторка Ольга Сумська захопила своїми архівними світлинами з молодості.
Знаменитість вдалася у спогади. Артистка переглянула свої архівні світлини, якими поділилась в Instagram. Кадри були зроблені далекого 2001 року. Там Ользі Сумській близько 35 років.
На фото молода артистка позувала на одному з пляжів у Криму. Знаменитість була зображена в чорному шкіряному обтислому костюмі. Своє біляве волосся акторка розпустила.
"2001 рік…Крим…А от місто не згадаю... Може, хто впізнає на другому фото? Здається, набережна Феодосії…", - підписала світлини знаменитість.
У коментарях Ольгу Сумську просто записали компліментами. Прихильники артистки зазначали, що вона немов модель. Також фани наголосили, що знаменитість має гарний вигляд у будь-якому віці: "Модель!", "Гарна в будь-якому віці", "Яка ви красуня!".
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська відповіла на закиди про пластику на обличчі. Також артистка розкрила свої секрети догляду за зовнішнім виглядом.