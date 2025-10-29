Ольга Сумська здивувала, що після примирення знову не спілкується з сестрою: "Щось зруйнувалося"

Ольга та Наталія Сумські / © facebook.com/osumska

Реклама

Українська акторка Ольга Сумська здивувала, що після примирення знову не спілкується зі старшою сестрою Наталією.

Ще взимку артистка зізналась, що вони з рідною людиною після років непорозумінь зробили крок на зустріч одна одній. Проте, як виявилося, ідилії не сталося. Ольга Сумська в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що вони з Наталією й надалі не спілкуються. Акторка ділиться, що відкрита до бесіди, але сестра відмовляється: не пише, не телефонує та навіть не вітається. За словами знаменитості, так триває вже досить давно, і це спричиняє їй біль.

"Я завжди відкрита до спілкування. Завжди. Я готова обійняти, простягнути руку, подарувати сестринське тепло. Чому не спілкуємося? Не знаю… Людина просто не пише, не телефонує. Не вітається під час зустрічі – і так уже давно. Знаєте, це боляче. Цей біль заглибився, укорінився, зміцнився у своєму негативі. І, на жаль, до цього вже трохи звиклося", - відверто зізналась акторка.

Реклама

Ольга та Наталія Сумські

Ольга Сумська з теплом згадує сестру. Знаменитість говорить, що саме завдяки їй стала акторкою, адже та свого часу привела її на кіностудію, де вона отримала роль. Утім, між сестрами пробігла чорна кицька. Ольга Сумська не розкриває причин непорозумінь із Наталією, а лише додає, що "так склалося життя".

"Але Наталія залишається для мене найріднішою людиною у світі. Це моя друга мама. Моя хрещена мама в кіно, яка відкрила двері у світ кіно. Саме вона привела мене за руку на кіностудію, де я отримала роль Панночки у фільмі "Вечори на хуторі біля Диканьки". Мені було лише 16 років, режисер затвердив. Все роками складалося добре, а потім щось зруйнувалося. Так уже склалося життя", - підсумувала акторка.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська висловилась про радіодиктант, за читання якого розкритикували її сестру Наталію. Акторка теж його писала і поділилась своїми думками.