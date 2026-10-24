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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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65
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2 хв

Ольга Сумська здивувала, з яким актором погодилась б зіграти інтимну сцену: "Ми б запалили в кадрі"

Також артистка висловилась, якого фільму їй не вистачає в українському кінематографі.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Ольга Сумська

Ольга Сумська

Українська акторка Ольга Сумська здивувала, з яким відомим актором погодилась б зіграти в інтимній сцені.

Артистка на проєкті «Наодинці з Гламуром» говорить, що їй доводилось раніше втілювати пікантні моменти в кадрі. На такі сцени знаменитість погоджувалась, коли це було виправдано за сценарієм. Однак зараз Ольга Сумська не знімається в таких епізодах. Проте якщо знаменитості ще випаде така нагода, то їй би хотілось, аби її партнером у кадрі був Тарас Цимбалюк.

«З якогось певного моменту я не знімаюся в таких сценах. Хоча колись доволі часто було прописано в сценарії, саме такі еротичні і колоритні епізоди. Вони були виправдані сценарієм, і тільки за цих умов я могла погодитися. Якщо раптом буде така нагода, але я, звісно, соромлюся, але з Тарасом Цимбалюком. Ми могли б запалити в кадрі», — говорить артистка Анні Севастьяновій.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Взагалі, Ольга Сумська вважає Тараса Цимбалюка талановитим актором. Акторка переконана, що особливо йому личать історичні ролі. Артистка говорить, що її колезі чудово б вдалося втілити на екранах отамана Івана Сірка. Тим більше, на думку знаменитості, таких історичних стрічок не вистачає в українському кінематографі.

«Він крутий! Мати такого красеня сьогодні в українському кіно! Він може зіграти будь-якого історичного персонажа. От скажімо отаман Сірко, запорізькі козаки, характерники. Це ж його роль! Продюсери, почуйте! Я розумію, що зараз не на часі, потрібен колосальний кошторис, але про характерників аж прямо душа співає. Отаман Сірко — це Тарас, а я, може, мама чи якась героїня», — коментує артистка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: РОЗЛУЧЕННЯ, авто в КРЕДИТ та пародія на ТІНУ КАРОЛЬ! Ото, вже ГАЛАСУ НАРОБИЛИ | ЕКСКЛЮЗИВ

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська поділилась моторошними кадрами атаки на Київ, яку Росія здійснила у ніч проти 22 жовтня. Артистка показала, що пережила.

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