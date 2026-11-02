Ольга Сумська з'явилася на публіці з новою зачіскою: який вигляд має акторка зараз

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

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Українська акторка Ольга Сумська здивувала шанувальників помітною зміною іміджу.

Так, зірка відмовилася від звичної довжини волосся та продемонструвала нову зачіску на урочистій церемонії. Нагоду показати оновлений образ артистка мала під час вручення премії «Людина року» в Національній опері України в Києві.

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Сумська отримала статуетку та поділилася світлинами з події у фотоблогу. Поруч із нею позував чоловік — актор Віталій Борисюк.

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Ольга Сумська з чоловіком / © instagram.com/olgasumska

Однак увагу підписників привернула не лише нагорода. Замість довгого білявого волосся, з яким публіка звикла бачити акторку, тепер вона носить подовжене каре. Сумська вирівняла пасма та обрала ще більш світлий відтінок, завдяки чому її образ став помітно іншим.

«Дякую за високу нагороду „Людини року 2025“! Для мене це велика честь! Слава Україні і нашим захисникам і захисницям! Служу народу України!» — написала щаслива акторка.

У коментарях підписники привітали Сумську з відзнакою та залишили чимало компліментів.

Чесна заслужена нагорода, дорога Оленько! Щиро вітаємо! Нових ролей та вдячних глядачів!

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