Ольга Сумська зізналась, як її зрадив чоловік Борисюк і що врятувало цей шлюб: "Все зруйновано було"

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська відверто розповіла, як пережила зраду.

Артистка зізналась, що їм з чоловіком, актором Віталієм Борисюком, довелося пережити нелегкий період. Обранець зрадив акторку, і вона про це дізналась. Саме в той період Ольга Сумська завагітніла. Акторка на подкасті Раміни Есхакзай говорить, що це врятувало їхній шлюб. За словами знаменитості, аби не дитина, то стосункам був би кінець.

"За 30 років є такі моменти, коли відбуваються випробування для чоловіка і дружини. Я не люблю про це згадувати, але тієї миті, коли я про щось дізналась, я завагітніла. Фактично Ганнуся врятувала наш шлюб. Якби не дитина, можливо, все б зруйновано було", - говорить акторка.

Ольга Сумська, Віталій Борисюк та їхня донька Ганна / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська ділиться, що пробачити зраду нелегко. Проте Віталія Борисюк покаявся, довів, що це була помилка, і він насправді кохає дружину. Врешті, акторка пішла на зустріч чоловіку. Нині знаменитість тішиться, що все склалось саме так і що вони змогли вони змогли зберегти їхні стосунки.

"Якщо ти відчуваєш, що чоловік все ж таки кохає тебе, це була помилка, він це визнає і між вами відбувається відверта розмова, і навіть другий медовий місяць, то, звісно, є шанс, що я можу пробачити. Я завдячую і Віталіку, і долі, що ми все ж таки змогли зберегти ці стосунки заради дитини, заради нашого кохання", - поділилась акторка.

Зазначимо, Ольга Сумська від 1996 року перебуває в шлюбі з Віталієм Борисюком. Що цікаво, їхні стосунки почалися, коли акторка була заміжня за першим чоловіком Євгеном Паперним. У шлюбі з Борисюком артистка 2002 року народила доньку Ганну.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська похизувалась відпочинком у горах. Компанію знаменитості склала донька Ганна.