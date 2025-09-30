ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
466
Час на прочитання
2 хв

Ольга Сумська зізналась, скільки грошей вклала в бізнес доньки і чому не носитиме речі її бренду

Молодша донька артистки відкриває власний бізнес із виробництва спортивного одягу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ольга Сумська з молодшою донькою

Ольга Сумська з молодшою донькою / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська розсекретила, яку суму коштів вклала в бізнес молодшої доньки, і пояснила, чому не носитиме одяг її бренду.

23-річна Ганна Борисюк зайнялась виробництвом спортивного одягу для жінок. Коштів доводиться вкладати немало. Звичайно, в доньки Ольги Сумської були власні заощадження, адже вона працювала в театрі та брала участь у гастролях. Однак і зіркова мама теж допомогла. Ольга Сумська не стала розкривати точної суми вкладень, але в коментарі Oboz.ua говорить, що це декілька тисяч доларів.

"Скільки це коштувало? Немало. Чи допомагала я фінансово? Ну, а як інакше? Хто, як не мама? У борг – ні, про це мова навіть не йшла, це була підтримка. Приблизно кілька тисяч доларів, але в гривнях. Але й вона свої гроші вкладала, ті, що заробляла на гастролях", - говорить артистка.

Ольга Сумська з молодшою донькою / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з молодшою донькою / © instagram.com/olgasumska

Утім, одяг, який виготовляє донька, Ольга Сумська носити не планує. Знаменитість жартує, що просто не влізе в нього. Та акторка запевняє, що її донька виготовляє якісний одяг, який чудово підкреслює фігуру.

"Чи носитиму це я? Ну, якщо влізу! Це колекція для дуже струнких дівчат. Для тих, хто хоче красиво підкреслити тіло. А ми, мамусі, вже обираємо щось більш вільного облягання. Одні штанці я все ж таки натягнула: боже, як воно все підтягнуло та підкреслило!" – ділиться знаменитість.

Нагадаємо, молодша донька Ольги Сумської нещодавно стала бізнесвумен. Ганна Борисюк відкриває власний магазин, де продаватиме жіночий спортивний одяг власного виробництва.

Дата публікації
Кількість переглядів
466
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie