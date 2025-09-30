- Дата публікації
Ольга Сумська зізналась, скільки грошей вклала в бізнес доньки і чому не носитиме речі її бренду
Молодша донька артистки відкриває власний бізнес із виробництва спортивного одягу.
Українська акторка Ольга Сумська розсекретила, яку суму коштів вклала в бізнес молодшої доньки, і пояснила, чому не носитиме одяг її бренду.
23-річна Ганна Борисюк зайнялась виробництвом спортивного одягу для жінок. Коштів доводиться вкладати немало. Звичайно, в доньки Ольги Сумської були власні заощадження, адже вона працювала в театрі та брала участь у гастролях. Однак і зіркова мама теж допомогла. Ольга Сумська не стала розкривати точної суми вкладень, але в коментарі Oboz.ua говорить, що це декілька тисяч доларів.
"Скільки це коштувало? Немало. Чи допомагала я фінансово? Ну, а як інакше? Хто, як не мама? У борг – ні, про це мова навіть не йшла, це була підтримка. Приблизно кілька тисяч доларів, але в гривнях. Але й вона свої гроші вкладала, ті, що заробляла на гастролях", - говорить артистка.
Утім, одяг, який виготовляє донька, Ольга Сумська носити не планує. Знаменитість жартує, що просто не влізе в нього. Та акторка запевняє, що її донька виготовляє якісний одяг, який чудово підкреслює фігуру.
"Чи носитиму це я? Ну, якщо влізу! Це колекція для дуже струнких дівчат. Для тих, хто хоче красиво підкреслити тіло. А ми, мамусі, вже обираємо щось більш вільного облягання. Одні штанці я все ж таки натягнула: боже, як воно все підтягнуло та підкреслило!" – ділиться знаменитість.
Нагадаємо, молодша донька Ольги Сумської нещодавно стала бізнесвумен. Ганна Борисюк відкриває власний магазин, де продаватиме жіночий спортивний одяг власного виробництва.