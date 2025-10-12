Ольга Сумська зізналась у закритті власного бізнесу і чесно назвала причину

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Народна артистка України Ольга Сумська, яка раніше розповіла про подарунки від заможних залицяльників, зізналась у закритті власного бізнесу.

Знаменитість 2020 року заснувала бренд із виробництва суконь. Артистка встигла створити декілька колекцій. Однак нині акторка на проєкті "Ближче до зірок" зізнається, що бізнес закритий, а точніше стоїть на паузі. Ольга Сумська говорить, що причиною цього стала повномасштабна війна. Виробництво суконь здорожчало, тож знаменитості невигідно цим займатися. Та Ольга Сумська після завершення війни сподівається повернутися до справи.

"Створила декілька колекцій, але, на жаль, після повномасштабного вторгнення все здорожчало. І відшивати сьогодні у такому масштабі сукні, це дуже важко. Коли настане мир, то я відновлю (справу – прим. ред.) і створю свою нову колекцію", - ділиться акторка.

Нині Ольга Сумська підтримує починання молодшої доньки. Ганна Борисюк заснувала власний бренд із виробництва жіночого спортивного одягу. Тим часом акторка підтримує доньку не лише словом, а й ділом, адже вкладає кошти в бізнес Ганни.

"Аня розробляла лекала протягом року. Вона сама малювала, сиділа ночами. Не може щось гідне народитися просто так. Анічка в мене дуже мудра дівчинка, навіть не по роках. Я багатьом речам у неї навчаюсь. Вона щодня в спортзалі, закликає мене приєднуватись, але ж мама трохи відстає", - ділиться артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська зізналась, що відмовилась від елітних коштовностей. Артистка розкрила причину свого рішення.