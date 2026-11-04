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Ольга Сумська зізналася, чому насправді обрізала волосся й наважилася на каре: фото до й після
Акторка наважилася на перевтілення не спроста.
Українська акторка Ольга Сумська розповіла, що спонукало її до помітної зміни іміджу. Зірка вирішила попрощатися з довгим волоссям і зробити каре не лише заради нового образу.
Нещодавно на церемонії вручення премії «Людина року» артистка з’явилася з оновленою зачіскою. Замість звичних довгих пасом вона продемонструвала коротшу стрижку та світліший відтінок волосся. Тепер Сумська вперше пояснила, чому зважилася на таке перевтілення.
Як зізналася знаменитість, останнім часом стан її волосся погіршився: воно почало випадати та сильно плутатися. Після консультації з майстрами акторка вирішила зістригти довжину, аби дати пасмам можливість відновитися.
У фотоблогу Ольга також показала, як відбувалася зміна іміджу в одному з київських салонів краси. Зокрема, поділилася кадрами зі стрижки та фарбування.
«Чому я вирішила зробити каре? Волосся — це наші антени, які накопичують багато негативу… Від щоденних стресів почало випадати, плутатись. А така довжина дозволить його відновити і зміцнити», — пояснила артистка.
Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Сопонару ошелешила, які процедури краси робила на обличчі, тащо їй не дозволяє чоловік.