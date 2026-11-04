Ольга Сумська зізналася, чому насправді обрізала волосся й наважилася на каре: фото до й після

Ольга Сумська

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Українська акторка Ольга Сумська розповіла, що спонукало її до помітної зміни іміджу. Зірка вирішила попрощатися з довгим волоссям і зробити каре не лише заради нового образу.

Нещодавно на церемонії вручення премії «Людина року» артистка з’явилася з оновленою зачіскою. Замість звичних довгих пасом вона продемонструвала коротшу стрижку та світліший відтінок волосся. Тепер Сумська вперше пояснила, чому зважилася на таке перевтілення.

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Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Як зізналася знаменитість, останнім часом стан її волосся погіршився: воно почало випадати та сильно плутатися. Після консультації з майстрами акторка вирішила зістригти довжину, аби дати пасмам можливість відновитися.

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У фотоблогу Ольга також показала, як відбувалася зміна іміджу в одному з київських салонів краси. Зокрема, поділилася кадрами зі стрижки та фарбування.

«Чому я вирішила зробити каре? Волосся — це наші антени, які накопичують багато негативу… Від щоденних стресів почало випадати, плутатись. А така довжина дозволить його відновити і зміцнити», — пояснила артистка.

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